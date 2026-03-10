Soha Ali Khan Careerफिल्मों में आने से पहले सोहा अली खान ने कॉर्पोरेट जगत में गाड़े थे झंडे

मुंबई: पटौदी रियासत के कई सदस्यों ने अभिनय के क्षेत्र में नाम कमाया है, लेकिन उन्होंने पहले अपनी पढ़ाई पूरी की और करियर की मजबूत नींव रखी। इसी कड़ी में अभिनेत्री सोहा अली खान का नाम भी शामिल है। उन्होंने पहले अपनी शिक्षा को महत्व दिया और फिल्मों में आने से पहले अच्छी डिग्री हासिल की।

सोहा अली खान ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की और इसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इंटरनेशनल रिलेशन्स में मास्टर डिग्री हासिल की थी। पढ़ाई के बाद उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम किया। अभिनेत्री ने सोमवार को इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताया कि उन्होंने शुरुआती नौकरी साल 1999 में यूनिफेम में की थी।

उन्होंने वीडियो पोस्ट कर लिखा, "1999 में मेरी पहली सैलरी वाली नौकरी नई दिल्ली में 'यूनीफेम' के साथ थी। वहां मैं महिलाओं की आर्थिक और राजनीतिक ताकत बढ़ाने और उनके खिलाफ होने वाली हिंसा को खत्म करने के काम से जुड़ी थी।"

अभिनेत्री ने बताया कि वे इस संस्थान में 27 साल बाद लौटी हैं। उन्होंने लिखा, "27 साल बाद मैं फिर से लौट रही हूं, लेकिन इस बार 'यूएमएफपीए' की एडवोकेट के रूप में अब मैं प्रजनन स्वास्थ्य, मासिक धर्म स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और लड़कियों व महिलाओं की गरिमा के लिए आवाज उठा रही हूं।"

सोहा ने लिखा कि संयुक्त राष्ट्र उनके लिए हमेशा मिलकर काम करने की ताकत का प्रतीक रहा है। यहां देश और समाज मिलकर लोगों के अधिकार, अवसर और उनकी पसंद की रक्षा करते हैं। उन्होंने लिखा, "मां बनने के बाद यह विश्वास और मजबूत हो गया है। यही सोच उनकी पहल 'ऑल अबाउट हर' को भी दिशा देती है। कुछ सफर ऐसे होते हैं जो समय के साथ फिर वहीं लौट आते हैं, लेकिन इस बार और ज्यादा उद्देश्य और जिम्मेदारी के साथ। तो चलिए, इस नई शुरुआत की ओर।"

सोहा ने कहा कि इस पॉडकास्ट का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करना है। इस मंच पर महिलाओं के अनुभवों, चुनौतियों और उनकी सफलता की कहानियों और महिलाओं से संबंधित विषयों पर विचार किया जाता है।

