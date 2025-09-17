Soha Ali Khan Post : सोहा अली खान ने मां शर्मिला टैगोर की फिल्म 'आउटहाउस' की तारीफ की

मुंबई: शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाली अभिनेत्री सोहा अली खान ने बुधवार को सोशल मीडिया पर दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के अभिनय की तारीफ करते हुए एक पोस्ट साझा की।

सोहा अली खान, जो खुद 'रंग दे बसंती' और 'तुम्बिन' जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बना चुकी हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर 'आउटहाउस' के चुनिंदा सीन की तस्वीरें पोस्ट कीं। इन तस्वीरों में शर्मिला टैगोर अपने सह-कलाकार मोहन आगासे के साथ नजर आ रही हैं।

सोहा ने कैप्शन में लिखा, "प्राइम वीडियो पर 'आउटहाउस' फिल्म के कुछ सीन प्राइम वीडियो-मोहन आगासे के साथ। यह एक शानदार कहानी है, जो दोस्ती जैसे विषयों को उजागर करती है। मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरी अम्मा (मां) स्क्रीन पर ऐसे चमकती हैं, जैसे वो पिछले करीब 70 सालों से करती आ रही हैं।"

'आउटहाउस' एक पारिवारिक ड्रामा है, जिसका निर्देशन सुनील सुक्थंकर ने किया है। यह कहानी एक दादी (शर्मिला टैगोर) और उसके पोते की है, जो अपने खोए हुए कुत्ते को ढूंढते हुए एक एकाकी बुजुर्ग पड़ोसी (मोहन अगाशे) के जीवन को बदल देते हैं। सुनील सुकथंकर द्वारा निर्देशित, यह फिल्म 20 दिसंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और अब अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है।

खास बात है कि शर्मिला टैगोर और मोहन आगशे आउटहाउस फिल्म (आउटहाउस) में तीन दशक बाद एक बार फिर साथ आए हैं। इससे पहले दोनों को 1992 में आई मिसिसिपी मसाला में साथ देखा गया था।

फिल्म में शर्मिला टैगोर और मोहन आगशे के अलावा सोनाली कुलकर्णी जैसे स्टार्स ने काम किया है।

वर्कफ्रंट की बात करें तो सोहा ने हाल ही में अपना पॉडकास्ट 'ऑल अबाउट हर' शुरू किया है, जो यूट्यूब पर स्ट्रीम हो रहा है।

इस पॉडकास्ट में अलग-अलग क्षेत्रों की जानी-मानी महिलाएं शामिल होंगी, जिनमें मलाइका अरोड़ा, करीना कपूर खान, स्मृति ईरानी, राधिका गुप्ता, पत्रलेखा, और सनी लियोन जैसे कई पॉपुलर चेहरे नजर आएंगे। साथ ही, किरण कोएल्हो, डॉ. रंजना धनु, और रुजुता दिवेकर जैसी विशेषज्ञों को भी इसमें देखा जा सकेगा, जो अलग-अलग मुद्दों पर अपनी राय देती दिखेंगी।

अभिनेत्री का पॉडकास्ट 'ऑल अबाउट हर' 22 अगस्त से यूट्यूब पर स्ट्रीम हो रहा है।