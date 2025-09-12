Soha Ali Khan Podcast : भाई के जन्मदिन पर भावुक हुईं जेनिलिया, लिखा, 'तुम्हारे लिए आसमान भी छोटा है'

मुंबई: साउथ इंडस्ट्री और बॉलीवुड में अपने अभिनय का लोहा मनवा चुकी अभिनेत्री जेनिलिया देशमुख के भाई निगेल डिसूजा शुक्रवार को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर अभिनेत्री ने भाई को खास अंदाज में जन्मदिन की शुभकामनाएं दी।

जेनिलिया ने इंस्टाग्राम पर भाई के साथ दो तस्वीरें पोस्ट की, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "आज जब कोई मुझसे आकर कहता है, 'आप निगेल डिसूजा की बहन हैं ना?', तो, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। तुमने अपनी मेहनत और लगन से सब कुछ हासिल किया है। जन्मदिन मुबारक हो, मेरे प्यारे निगु पिगु! तुम्हारे लिए आसमान भी छोटा है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी।"

पहली तस्वीर में अभिनेत्री फुटबॉल मैदान पर एक साथ पोज देती नजर आ रही हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में वे बच्चों के साथ मस्ती भरे अंदाज में दिख रही हैं।

इससे पहले अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट की थीं, जिसमें वह बेहद खूबसूरत नजर आ रही थीं।

तस्वीरों में उन्होंने डार्क ब्राउन कलर के लहंगे के साथ मैचिंग ब्लाउज पेयर किया था। इस आउटफिट की खास बात यह थी कि इसका दुपट्टा लाइट बेज कलर का फ्लोरल प्रिंटेड था।

जेनेलिया ने इस लुक के साथ ट्रेडिशनल गहनों को बेहद खूबसूरती से कैरी किया था। बालों को उन्होंने हल्का कर्ल करके पीछे की ओर बांधा हुआ था और उसमें सफेद फूलों का एक छोटा सा गजरा था।

इन तस्वीरों को पोस्ट करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा था, "हर दिन मुस्कुराने की वजह ढूंढे।"

जेनेलिया जल्द ही राम गोपाल वर्मा की अपकमिंग हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'पुलिस स्टेशन में भूत' में नजर आएंगी, जिसमें उनके साथ दिग्गज अभिनेता मनोज बाजपेयी मुख्य भूमिका में होंगे।

यह फिल्म एक अनोखी कहानी के साथ दर्शकों को डराने और हंसाने का वादा करती है। जेनिलिया की इस नई फिल्म का इंतजार प्रशंसक कर रहे हैं।