Soha Ali Khan Podcast: जब सोहा अली खान ने डरते हुए पानी में लगाई थी छलांग, 'रंग दे बसंती' के उस सीन को बताया 'खौफनाक'

मुंबई: अभिनेत्री सोहा अली खान इन दिनों 'ऑल अबाउट हर' को लेकर चर्चा में है। इस पॉडकास्ट शो में वो नामचीन शख्सियतों से तो रूबरू होंगी ही, साथ ही अपने कुछ रोचक किस्से भी सुनाएंगी। ऐसे किस्से जो एक महिला की कमजोरी और ताकत दोनों को बयां करते हैं, जैसे रंग दे बसंती का पानी में कूदने वाला सीन!

अभिनेत्री ने हाल ही में शो के प्रमोशन के दौरान आईएएनएस से बातचीत की, जिसमें सोहा ने बताया कि उन्हें गाना 'रंग दे बसंती' में पानी में कूदने वाले सीन को शूट करते वक्त बेहद डर लग रहा था। वह और भी ज्यादा डर गईं थीं, जब उन्हें पता चला कि वे टीम की पहली ऐसी सदस्य होंगी जो बिना किसी हार्नेस के यह स्टंट करेंगी।

अभिनेत्री ने बताया, "फिल्म 'रंग दे बसंती' की शूटिंग में लगभग एक साल लगा था, क्योंकि हम राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और मुंबई जैसे कई शहरों में गए। शूटिंग के दौरान हमें पूरे देश में घूमने का मौका मिला। इस दौरान पूरी टीम, कलाकारों और किरदारों के साथ एक गहरा रिश्ता बन गया था। यह हमारे लिए सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक अनुभव था, और दर्शकों ने भी इसे खूब प्यार भी दिया था।"

इसके बाद उन्होंने उस खास सीन के बारे में बताया जो 'मस्ती की पाठशाला' गाने पर फिल्माया गया था।

सोहा ने कहा, "यह सीन जयपुर के पास एक किला है, वहीं शूट हुआ था। जब शूटिंग हो रही थी तो सबको समझ आ गया था कि मुझे ऊंचाई से कूदने में डर लग रहा है। उन्होंने मुझसे कहा था कि इसमें कोई हार्नेस (सुरक्षा बेल्ट) नहीं है। मैं उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में नई थी, तो मुझे नहीं पता था कि कूदते समय ग्रैविटी की स्पीड से नहीं कूदना होता और ये सब कोई समझाता भी नहीं था। मैं अंदर से डर रही थी, लेकिन ऊपर से जोश में थी कि अगर सब कर रहे हैं तो मैं भी करूंगी।"

उन्होंने आगे कहा, "वो पानी भी शायद साफ नहीं थी, फिर हमारे डायरेक्टर राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने कहा कि सोहा को सबसे पहले कूदना होगा, क्योंकि वो भी लड़कों की तरह है। फिर मैंने भी कहा, 'ठीक है, करूंगी।' लेकिन जब मैं किले की ऊंचाई पर पहुंची, तो डर के मारे मैं मना करने लगी। तभी मुझे बताया गया कि हार्नेस है। यह सुनकर राहत मिली, लेकिन फिर भी वह पल बहुत डरावना था।"

सोहा का पॉडकास्ट 'ऑल अबाउट हर' 22 अगस्त से यूट्यूब पर स्ट्रीम होगा।