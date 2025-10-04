Soha Ali Khan Journey : कॉर्पोरेट जॉब से बड़ी स्क्रीन तक का सफर, ऐसे बनाई बॉलीवुड में अपनी पहचान

मनोरंजन

Oct 04, 2025, 07:21 AM
मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोहा अली खान का सफर दूसरे कलाकारों की तुलना में थोड़ा अलग और दिलचस्प रहा है। फिल्मों में आने से पहले उनका जीवन बिलकुल सामान्य था। उन्होंने कॉर्पोरेट में भी काम किया और उस समय उनकी सैलरी लगभग दो लाख रुपये सालाना थी। मुंबई जैसे शहर में खुद के पैरों पर खड़े होने की जद्दोजहद और फिल्मों की दुनिया में कदम रखने के फैसले ने सोहा की जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। आज वह एक सफल अभिनेत्री, लेखक और पॉडकास्टर हैं।

सोहा अली खान का जन्म 4 अक्टूबर 1978 को नई दिल्ली में हुआ था। वे भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान मंसूर अली खान पटौदी और बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री शर्मिला टैगोर की बेटी हैं। इस परिवार की विरासत बहुत बड़ी है क्योंकि उनके पिता और दादा दोनों ही भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं। वहीं उनकी मां बॉलीवुड की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक हैं। ऐसे में सोहा को बचपन से ही कला और खेल दोनों का माहौल मिला। उनके बड़े भाई सैफ अली खान भी बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता हैं, और उनकी भाभी करीना कपूर खान भी फिल्मी दुनिया की स्टार हैं।

फिल्मी बैकग्राउंड होने के बावजूद भी सोहा ने अपने करियर की शुरुआत फिल्मों से नहीं की। उन्होंने अपनी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की और इसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से 'अंतरराष्ट्रीय संबंधों' में मास्टर डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मुंबई में एक कॉर्पोरेट जॉब की। इस नौकरी में उनकी सैलरी सालाना लगभग दो लाख रुपये थी। उस समय उन्होंने मुंबई के एक रूम का किराया भी खुद दिया, जो महीने का 17,000 रुपये था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस वक्त उनके लिए कॉर्पोरेट जॉब में पैसे कमाना ठीक था, लेकिन उन्हें फिल्मों का आकर्षण काफी ज्यादा था।

इसके बाद उन्होंने फिल्मों की तरफ रुख किया और साल 2004 में बॉलीवुड में शाहिद कपूर के साथ फिल्म 'दिल मांगे मोर' से डेब्यू किया। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं रही, लेकिन सोहा ने हार नहीं मानी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें 'रंग दे बसंती', 'आहिस्ता आहिस्ता', 'खोया खोया चांद', 'मुंबई मेरी जान', 'दिल कबड्डी', 'साहेब, बीवी और गैंगस्टर', और 'घायल वन्स अगेन' समेत कई फिल्में शामिल हैं।

'रंग दे बसंती' में सोहा के अभिनय की खास तारीफ हुई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए कई पुरस्कारों में नामांकन भी मिला। हालांकि उनकी ज्यादातर फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर सफलता नहीं मिली, लेकिन वह हर बार अपने काम में सुधार करती गईं और दर्शकों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई।

सोहा केवल अभिनय तक ही सीमित नहीं रहीं। उन्होंने 2017 में अपनी आत्मकथा 'द पेरिल्स ऑफ बीइंग मॉडरैटली फेमस' लिखी, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के अनुभव और फिल्मी दुनिया की चुनौतियों को खुलकर साझा किया। इस किताब को खूब पसंद किया गया और इसे क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड भी मिला। इसके अलावा, सोहा ने हाल ही में अपना पॉडकास्ट 'ऑल अबाउट हर' शुरू किया, जिसमें वह महिलाओं से जुड़ी उन मुश्किलों और मुद्दों पर चर्चा करती हैं जिन पर आमतौर पर बात नहीं होती।

उनके निजी जीवन की बात करें तो सोहा ने अभिनेता कुणाल खेमू से 2015 में शादी की और उनकी एक बेटी, इनाया नौमी खेमू, भी है। वे अक्सर अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करती हैं और सोशल मीडिया पर अपने परिवार की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं।

 

 

