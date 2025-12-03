Soha Ali Khan Workout : सोहा अली खान ने पोस्ट किया वर्कआउट वीडियो, जानें शरीर को किस तरह रखती है ये एक्सरसाइज

मुंबई: अभिनेत्री सोहा अली खान, भले ही फ़िल्मों में कम सक्रिय हों, लेकिन वह सोशल मीडिया के जरिए लगातार फिटनेस और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति अपने समर्पण को दर्शाती रहती हैं।

इसी क्रम में, बुधवार को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक प्रेरणादायक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में सोहा अली खान जिस तरह की चुनौतीपूर्ण एक्सरसाइज करती नज़र आ रही हैं, वह न केवल शारीरिक मजबूती प्रदान करती है, बल्कि आत्मविश्वास और सहनशक्ति को भी बढ़ाने में सहायक है।

वीडियो में सोहा फर्श पर रोल करते हुए हाथों में वजन पकड़े नजर आ रही थीं, साथ ही बार पकड़कर पैरों को ऊपर उठाने वाली एक्सरसाइज भी करती दिख रही है। इस तरह की ट्रेनिंग को फंक्शनल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कहा जाता है। इसका फायदा यह होता है कि शरीर रोजमर्रा की गतिविधियों को बेहतर ढंग से कर पाता है, जैसे चीजें उठाना, दौड़ना, सीढ़ियां चढ़ना या अचानक होने वाले मूवमेंट्स पर तुरंत प्रतिक्रिया देना। ऐसे वर्कआउट से पूरे शरीर की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं और शरीर संतुलित तरीके से मजबूत बनता है।

रोलिंग और वजन उठाने वाली एक्सरसाइज शरीर की स्टेबिलिटी बढ़ाती है, जबकि बार पर लटककर की जाने वाली एक्सरसाइज कोर यानी पेट और कमर के हिस्से को मजबूत करती है। मजबूत कोर न सिर्फ शरीर को अच्छी शेप देता है, बल्कि कमर दर्द जैसी समस्याओं को भी कम करता है।

इसके अलावा, इस तरह की ट्रेनिंग मानसिक मजबूती भी विकसित करती है, क्योंकि हर बार कठिन एक्सरसाइज को पूरा करने के लिए मन और शरीर दोनों की ऊर्जा की जरूरत पड़ती है।

सोहा ने अपने वीडियो के कैप्शन में मजाकिया अंदाज़ में लिखा, ''मुझे लगता है कि मेरे ट्रेनर ताकत बढ़ाने और सर्वाइवल ट्रेनिंग में फर्क भूल गए हैं।''

इस वीडियो को अभिनेत्री दिया मिर्जा ने पसंद किया और सोहा की मेहनत की तारीफ करते हुए लिखा कि वह वाकई कमाल कर रही हैं।

