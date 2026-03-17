Soha Ali Khan Fitness : फिटनेस फ्रीक सोहा अली खान और उनके जिम पार्टनर ने खींचा सबका ध्यान

मुंबई: अभिनेत्री सोहा अली खान अपनी सेहत का खास ख्याल रखती हैं। वे नियमित रूप से जिम जाती हैं और हेल्दी डाइट फॉलो करती हैं। इसी बीच उन्होंने मंगलवार को जिम का एक खास वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया।

इस वीडियो में अभिनेत्री जिम में तरह-तरह की एक्सरसाइज करती दिख रही हैं, लेकिन इसकी दिलचस्प बात ये है कि इसमें सोहा के साथ उनका प्यारा सा पैट है। जिम में जहां सोहा वर्कआउट कर रही हैं, तो उनका पैट एनर्जेटिक है और खेलने-कूदने में व्यस्त है।

सोहा ने वीडियो पोस्ट कर लिखा, "क्या आपका जिम पार्टनर अपना पूरा योगदान दे रहा है? मेरा तो सिर्फ आराम वाले दिन बनाने में माहिर है।"

सोहा का यह वीडियो उनके प्रशंसकों को काफी पसंद आ रहा है। वे इसमें कमेंट कर सोहा और उनके पैट के बीच केमिस्ट्री की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं कि पपी कितना क्यूट है और सोहा का ये फिटनेस+फन वाला अंदाज कितना अच्छा है।

सोहा अपने काम के साथ-साथ अपनी फिटनेस से भी लोगों को प्रभावित करती रहती हैं। वे सोशल मीडिया और पॉडकास्ट के जरिए लोगों को मोटिवेट करती रहती हैं।

सोहा पिछली बार फिल्म 'छोरी 2' में नजर आई थी। इस हॉरर-थ्रिलर फिल्म में उन्होंने 'दासी मां' का एक नकारात्मक किरदार निभाया था, जिसमें नुसरत भरूचा मुख्य भूमिका में थीं।

हालांकि सोहा अली खान 'ऑल अबाउट हर' नाम का पॉडकास्ट होस्ट कर रही हैं। इसमें कामकाजी महिलाओं की परेशानियां, दफ्तर और घर के बीच संतुलन बनाने की कोशिश, निवेश करने के बुनियादी तरीके और मेंटल हेल्थ को मैनेज करने के तरीकों जैसे विषयों पर बातें होती हैं। इस पॉडकास्ट में अलग-अलग क्षेत्रों की जानी-मानी महिलाएं आ रही हैं।

--आईएएनएस