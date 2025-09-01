मनोरंजन

Soha Ali Khan Fitness Tips: सोहा अली खान ने फिटनेस पर दिया जोर, साझा किया पुल-अप्स का सफर

सोहा अली खान ने शेयर किए पुल-अप्स करने के आसान स्टेप्स
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 01, 2025, 07:31 PM
सोहा अली खान ने फिटनेस पर दिया जोर, साझा किया पुल-अप्स का सफर

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेत्री सोहा अली खान अपनी फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती हैं। सोमवार को उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए फिटनेस के प्रति अपने जुनून को साझा किया और पुल-अप्स जैसी मुश्किल एक्सरसाइज को आसान बनाने का तरीका बताया।

सोहा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह जिम में वॉर्म-अप, लैट पुल-डाउन और अन्य व्यायाम करती नजर आईं। अभिनेत्री ने इसके कैप्शन में लिखा, "पुल-अप्स बहुत मुश्किल होते हैं! मैं लंबे समय से कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं कर पाती थी। यह सबसे कठिन, लेकिन सबसे अच्छी एक्सरसाइज है।"

उन्होंने बताया कि पुल-अप्स पीठ, बाजू, कंधे और पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। सोहा ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया से इस एक्सरसाइज को हासिल किया जा सकता है।

उन्होंने अपने प्रशंसकों को चार आसान स्टेप्स बताए। पहला, मांसपेशियों को वॉर्म-अप करें, जैसे कंधे, कलाई और पीठ को हल्की एक्सरसाइज से तैयार करें। इसमें आर्म सर्कल्स और स्कैपुलर पुल-अप्स शामिल हैं।

दूसरा, जरूरी मांसपेशियों को मजबूत करें, जैसे लैट पुल-डाउन, डंबेल बाइसेप कर्ल्स और प्लैंक। तीसरा, असिस्टेड पुल-अप्स करें, जिसमें वेट्स या रेजिस्टेंस बैंड्स का इस्तेमाल हो। आखिर में, धीरे-धीरे फुल पुल-अप्स की प्रैक्टिस करें।

सोहा आगे कहती हैं, "चौथा, फुल पुल-अप्स पर जाएं। बात ये है कि फिटनेस एक बहुत पर्सनल जर्नी है, तो हर स्टेप को सेलिब्रेट करें—पहले हैंग से लेकर पहला बिना मदद का रैप तक। मैं यहां अपना पहला बिना मदद का रैप सेलिब्रेट कर रही हूं; मेरा गोल 8 रैप्स का है और फिर शायद कुछ वेट ऐड करना भी है?"

अभिनेत्री का यह पोस्ट प्रशंसकों का उत्साह बढ़ाने वाला है। लोग उन्हें "रियल मोटिवेटर" बता रहे हैं। वर्कफ्रंट की बात करें तो अभिनेत्री ने हाल ही में अपना पॉडकास्ट 'ऑल अबाउट हर' शुरू किया है, जो यूट्यूब पर स्ट्रीम हो रहा है, जिसमें अचीवर्स की जर्नी शेयर की गई है।

 

 

Bollywood lifestyleworkout tipsSoha Ali KhanCelebrity Healthfitness motivationBollywood Fitnesspull-ups training

Related posts

Loading...

More from author

Loading...