मनोरंजन

Singh Is King Anniversary: 'सिंह इज किंग' के 17 साल पूरे, अनीस बज्मी ने किया फिल्म को याद

Anees Bazmee celebrates 17 years of Akshay Kumar, Katrina Kaif starrer Singh Is King
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 08, 2025, 10:35 AM
'सिंह इज किंग' के 17 साल पूरे, अनीस बज्मी ने किया फिल्म को याद

मुंबई:  अक्षय कुमार स्टारर फिल्म 'सिंह इज किंग' के 17 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर मशहूर फिल्म निर्देशक अनीस बजमी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपनी खुशी जाहिर की।

अनीस बज्मी ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का एक पोस्टर पोस्ट किया, जिसमें अक्षय और कैटरीना नजर आ रहे हैं। निर्देशक ने पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "'सिंह इज किंग' के 17 साल पूरे हो गए। इस फिल्म ने मुझे जिंदगी भर की यादें दी हैं, और आप सभी जो अब भी इसे इतना प्यार दे रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत खास है। इस फिल्म से जुड़े हर कलाकार, क्रू और हर उस इंसान का दिल से धन्यवाद, जिसने इस ‘पागलपन’ पर भरोसा किया। हमारा बस एक ही मकसद था—आपको हंसाना, और आज भी अगर ये फिल्म लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रही है, तो इससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती। इस सफर, हंसी और प्यार के लिए दिल से आभार।"

अनीस बज्मी द्वारा निर्देशित फिल्म 'सिंह इज किंग' की कहानी है हैप्पी सिंह (अक्षय कुमार) की। फिल्म में हैप्पी को ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है ताकि वह लखन सिंह (सोनू सूद), जो एक खतरनाक अंडरवर्ल्ड डॉन है, को वापस लाकर उसके बीमार पिता से मिलवा सके।

लेकिन यह आसान काम अचानक एक दिलचस्प और मजेदार सफर में बदल जाता है, जिसमें रोमांस, संघर्ष और कई ट्विस्ट होते हैं। फिल्म की खास बात यह भी थी कि इसमें अमेरिकी रैपर स्नूप डॉग का एक खास गाना और म्यूजिक वीडियो भी था, जिससे यह फिल्म दुनियाभर में और भी ज्यादा लोकप्रिय हुई थी।

फिल्म में अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ फिर से साथ में आए थे। इससे पहले दोनों फिल्म 'हमको दीवाना कर गए', 'नमस्ते लंदन', और 'वेलकम' में नजर आए थे। फिल्म 'सिंह इज किंग' 8 अगस्त 2008 को रिलीज हुई थी और इसने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया था।

फिल्म में अक्षय और कटरीना के अलावा ओम पुरी, रणवीर शौरी, नेहा धूपिया, जावेद जाफरी, सोनू सूद, सुधांशु पांडे, और किरण खेर जैसे स्टार्स शामिल थे।

 

Anees Bazmee17 years celebrationBollywood comedy filmsAkshay KumarSingh Is KingKatrina KaifBollywood Memories

Related posts

Loading...

More from author

Loading...