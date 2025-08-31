मनोरंजन

Shreya Ghoshal Traditional Look: श्रेया घोषाल ने साड़ी में बिखेरा जलवा, खास अंदाज ने जीता फैंस का दिल

साड़ी लुक में श्रेया घोषाल, फैंस बोले– ‘क्लासिक ब्यूटी’
Aug 31, 2025, 11:54 AM
मुंबई: गायिका श्रेया घोषाल ने शनिवार को सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की, जिसकी फैंस ने खूब तारीफ की।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की, जिसमें वह खूबसूरत नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों में श्रेया ने पारंपरिक अंदाज में साड़ी पहनी है और साइड पोज देते हुए अपनी अदाओं का जादू बिखेरा है।

तस्वीरों में उन्होंने मिनिमल मेकअप किया है और माथे पर बिंदी उनके लुक को और निखार रही है। उन्होंने अपने बाल खुले रखे हैं, जो उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। तस्वीरों के साथ श्रेया ने एक खूबसूरत कैप्शन भी लिखा, "नौ गज की खूबसूरती में लिपटी अनमोल यादें बुनना।"

श्रेया न केवल अपनी मधुर आवाज के लिए जानी जाती हैं, बल्कि उनके स्टाइल और फैशन सेंस ने भी हमेशा प्रशंसकों का ध्यान खींचा है। इन तस्वीरों में उनका पारंपरिक अवतार प्रशंसकों को खूब पसंद आ रहा है।

प्रशंसकों ने कमेंट्स में उनकी तारीफ करते हुए उन्हें 'साड़ी क्वीन' और 'क्लासिक ब्यूटी' जैसे नाम दिए हैं।

श्रेया ने अपने करियर में कई हिट गाने दिए हैं और बॉलीवुड से लेकर क्षेत्रीय सिनेमा तक में अपनी आवाज का जादू बिखेरा है। उन्होंने 20 से ज्यादा भाषाओं में 3,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। साल 2010 से अमेरिका में 26 जून को 'श्रेया घोषाल दिवस' ​​मनाया जाता है।

2010 में, श्रेया घोषाल अमेरिका के ओहियो राज्य में एक कार्यक्रम में प्रस्तुति देने गई थीं। उनके प्रदर्शन से प्रभावित होकर, ओहियो के तत्कालीन गवर्नर टेड स्ट्रिकलैंड ने 26 जून को 'श्रेया घोषाल दिवस' ​​के रूप में घोषित किया। यह सम्मान पाने वाली वह पहली भारतीय महिला बनी थीं।

उन्हें साल 2003 में फिल्म 'देवदास' के गाने 'बैरी पिया' में सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला और तब से वह भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे लोकप्रिय और सफल गायिकाओं में से एक बन गई हैं। उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं, जिनमें पांच राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और छह फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल हैं।

 

