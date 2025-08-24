मनोरंजन

Shrenu Parikh Onam Look: ओणम के खास मौके पर श्रेनु पारिख का साउथ इंडियन अवतार, फैंस बोले- 'याद आ गईं साई पल्लवी'

श्रेनु पारिख का ओणम स्पेशल लुक, फैंस बोले– साई पल्लवी मोड ऑन
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 24, 2025, 12:51 PM
ओणम के खास मौके पर श्रेनु पारिख का साउथ इंडियन अवतार, फैंस बोले- 'याद आ गईं साई पल्लवी'

मुंबई:  हर साल आने वाला ओणम का त्योहार न सिर्फ केरल की संस्कृति का प्रतीक होता है, बल्कि इसकी रौनक देशभर में दिखाई देती है। इस बीच टीवी अभिनेत्री श्रेनु पारिख ने सोशल मीडिया पर ओणम के खास मौके पर एक साउथ इंडियन अवतार में अपनी झलक दिखाई, तो फैंस उनकी सादगी और खूबसूरती पर फिदा हो गए। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह केरल की पारंपरिक साड़ी में नजर आ रही हैं।

वीडियो की शुरुआत में श्रेनु एक सुंदर सी नाव पर बैठी दिखाई देती हैं, जो पानी के ऊपर तैर रही है। उन्होंने सफेद रंग की केरल की पारंपरिक साड़ी कसावु पहनी है, जिसमें सुनहरे बॉर्डर का सुंदर काम किया गया है। साथ ही उन्होंने गहरे हरे रंग का सिंपल ब्लाउज पहना हुआ है। बाल खुले हैं और कानों में छोटे-से झुमके उनकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं।

वीडियो में कभी वह नाव पर हवा के साथ अपना पल्लू को लहराती नजर आ रही हैं, तो कभी फूलों की खूशबू को महसूस करते हुए अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखेर रही हैं। बैकग्राउंड में नीला आसमान और पानी में झलकता सूरज का अक्स, इस पूरे वीडियो को किसी फिल्म के सीन जैसा बना रहा है।

वीडियो के साथ श्रेनु पारिख ने जो कैप्शन लिखा, वो भी लोगों को काफी पसंद आया। उन्होंने लिखा, "ओणम मेरे लिए आ गया है!! सभी को हैप्पी ओणम! मुझे केरल की साड़ी पहननी पड़ी... मुझे मल्लारिक्कल कुमुदिनी तालाब देखने का मौका मिला क्योंकि यही उनका खिलने का मौसम था! तो फिर क्या था, सुबह पांच बजे पूरी साई पल्लवी मोड में साड़ी पहनकर निकल गए। यह कुमुदिनी तालाब अब धान के खेतों में बदल जाएगा, हम भाग्यशाली हैं कि हमें उनका खिलने का यह मौसम देखने को मिला!"

श्रेनु ने अपने कैप्शन में जिस तरह 'साई पल्लवी मोड' का जिक्र किया, उसने फैंस को और भी उत्साहित कर दिया। मशहूर एक्ट्रेस साई पल्लवी को दमदार अभिनय के अलावा, उनकी सादगी, नेचुरल ब्यूटी और पारंपरिक लुक्स के लिए जाना जाता है, और यही अंदाज फैंस को श्रेनु में भी इस वीडियो के जरिए देखने को मिला।

साई पल्लवी से तुलना करते हुए एक फैन ने कमेंट में लिखा, "आप तो बिल्कुल साउथ की हीरोइन लग रही हो।"

दूसरे फैन ने लिखा, "यह वीडियो तो दिल को सुकून दे गया।" तो किसी ने लिखा, "साई पल्लवी मोड ऑन!"

 

Shrenu ParikhOnam festival 2025Indian TV ActressOnam celebrations BollywoodViral celebrity videoKerala saree lookSai Pallavi comparison

Related posts

Loading...

More from author

Loading...