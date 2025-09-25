मनोरंजन

Shraddha Srinath Web Series : नेटफ्लिक्स की पहली तमिल सीरीज 'द गेम: यू नेवर प्ले अलोन' का रोमांचक ट्रेलर जारी

श्रद्धा श्रीनाथ की 'द गेम' नेटफ्लिक्स पर 2 अक्टूबर से होगी स्ट्रीम
Sep 25, 2025, 04:55 PM
मुंबई: अभिनेत्री श्रद्धा श्रीनाथ की अपकमिंग थ्रिलर वेब सीरीज 'द गेम: यू नेवर प्ले अलोन' रिलीज होने के लिए तैयार है। इसका ट्रेलर मेकर्स ने गुरुवार को जारी कर दिया। यह नेटफ्लिक्स की पहली तमिल सीरीज है।

यह सीरीज एक ऐसी कहानी बयां करती है, जहां वर्चुअल और वास्तविक दुनिया की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। यह न केवल एक थ्रिलर है, बल्कि इसमें पारिवारिक रिश्तों की जटिलताएं, विश्वास का संकट और तकनीक के अनियंत्रित होने का डर भी शामिल है।

ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे एक गेम में लिया गया हर फैसला असल जिंदगी में गंभीर परिणाम ला सकता है। यह कहानी दर्शकों को सोचने पर मजबूर करेगी जब आपका बनाया हुआ खेल ही आपके खिलाफ हो जाए, तो क्या होगा?

अप्लॉज एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनी इस सीरीज को राजेश एम. सेल्वा ने निर्देशित किया है। उन्होंने सीरीज को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "'द गेम' के जरिए मैं उन चीजों को पर्दे पर सबके सामने लाना चाहता था, जो हमारी बनाई दुनिया और असल जिंदगी को अलग करती है। यह एक हाई-वोल्टेज थ्रिलर है, जिसमें पारिवारिक ड्रामा और रिश्तों के बीच उलझनें भी देखने को मिलेंगी।"

उन्होंने आगे कहा, "आज के डिजिटल जमाने में कुछ भी वर्चुअल नहीं रहता है। स्क्रीन पर होने वाली घटनाएं अक्सर असल जिंदगी को प्रभावित करती हैं, और इसके परिणाम हमारे नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। हर मुखौटे के पीछे एक सच्ची कहानी छिपी है, और इस सच्चाई का सामना करना ही कहानी की ताकत है। नेटफ्लिक्स के साथ मेरा पहला तमिल प्रोजेक्ट करना एक शानदार अनुभव रहा।"

श्रद्धा श्रीनाथ ने अपनी भूमिका के बारे में बताया, "मैं सीरीज में एक इंडिपेंडेंट वूमन और गेमिंग डेवलपर की भूमिका अदा कर रही हूं। यह मेरे लिए रोमांचक और चुनौतीपूर्ण था। इसमें मेरे किरदार द्वारा बनाई गई दुनिया ही उसके खिलाफ हो जाती है और एक डरावनी हकीकत बन जाती है।"

अभिनेत्री ने सीरीज में निर्देशक के साथ काम करने के अनुभव को अविस्मरणीय बताया। उनका कहना है कि निर्देशक राजेश हर फ्रेम में जादू बिखेरते हैं।

उन्होंने नेटफ्लिक्स के साथ प्रोजेक्ट के बारे में कहा, "नेटफ्लिक्स के साथ हम इस कहानी को दुनियाभर के दर्शकों तक पहुंचाना चाहते थे, जिसमें डर, तनाव और मानवीय भावनाएं हैं। ट्रेलर उस सवाल को बखूबी दर्शाता है, क्या असली है और क्या इससे निकलने का कोई रास्ता है?"

अप्लॉज एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनी इस सीरीज को राजेश एम. सेल्वा ने निर्देशित किया है, जबकि दीप्ति गोविंदराजन ने इसे लिखा है और सेल्वा व कार्तिक बाला ने सह-लेखन किया है।

सीरीज में मुख्य भूमिका में श्रद्धा श्रीनाथ हैं, जो अपनी स्ट्रीमिंग डेब्यू कर रही हैं। उनके साथ संतोष प्रताप, चांदनी, स्यामा हरिणी, बाला हसन, सुभाष सेल्वम, विविया संथ, धीरज और हेमा जैसे कलाकार सहायक भूमिकाओं में नजर आएंगे।

यह सीरीज न केवल तमिल सिनेमा के प्रशंसकों के लिए, बल्कि दुनियाभर के दर्शकों के लिए एक रोमांचक अनुभव होने का वादा करती है। यह रोमांचक सीरीज 2 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।

 

 

