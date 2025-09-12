Shraddha Arya Video : श्रद्धा आर्या ने पति राहुल नागल के साथ बनाया मजेदार वीडियो, सोशल मीडिया पर वायरल

मुंबई: टेलीविजन इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा श्रद्धा आर्या ने गुरुवार को एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह पति राहुल नागल के साथ कार में बैठकर ट्रेंडिंग सॉन्ग पर वीडियो बना रही हैं।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह पति राहुल के साथ कार में बैठकर किशोर कुमार और आशा भोसले के मशहूर गाने 'इंतहा हो गई इंतजार की' पर मजेदार और नटखट अंदाज में अपने चेहरे के हाव-भाव दिखाते हुए गाने के बोल पर लिप-सिंक कर रही हैं। वहीं, उनके पति कार चला रहे हैं।

वीडियो में एक मजेदार टेक्स्ट भी लिखा, "मैं उनके लिए प्रेम गीत गा रही हूं, जैसे कि मैंने दो दिन पहले उन्हें ब्लॉक नहीं किया था।"

श्रद्धा ने पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "लेकिन फिर उन्होंने कहा—खाना खाने बाहर चलें?"

सॉन्ग 'इंतहा हो गई इंतजार की' इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है। कई सेलेब्स इस पर मजेदार वीडियो बना रहे हैं।

यह गाना 1984 में आई एक्शन फिल्म 'शराबी' का है, जिसे किशोर कुमार और आशा भोसले ने गाया है। वहीं, इसका म्यूजिक डायरेक्ट बप्पी लेहरी ने किया है और इसके लिरिक्स अंजान ने लिखे हैं।

'शराबी' का निर्माण और निर्देशन प्रकाश मेहरा ने किया था। इसमें अमिताभ बच्चन के अलावा जया प्रदा, प्राण, ओम प्रकाश, मुकरी और सुरेश ओबरॉय जैसे कई कलाकारों ने अहम भूमिकाएं अदा की थीं। शराबी काफी सफल रही थी।

श्रद्धा और राहुल ने 16 नवंबर, 2021 को दिल्ली में एक निजी समारोह में शादी की थी। अभिनेत्री के पति भारतीय नौसेना के अधिकारी हैं।

अभिनेत्री के वर्कफ्रंट पर नजर डालें तो उन्होंने 'सश... फिर कोई है', 'मैं लक्ष्मी तेरे आंगन की', 'तुम्हारी पाखी', 'ड्रीम गर्ल', 'कसम तेरे प्यार की', और 'कुंडली भाग्य' जैसे कई लोकप्रिय टीवी शोज में काम कर घर-घर में पहचान बनाई है। लेकिन उन्हें ज्यादातर पहचान 'कुंडली भाग्य' में प्रीता लूथरा के किरदार से मिली थी।