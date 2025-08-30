मनोरंजन

Shivangi Joshi Wishes Jannat Zubair: 'तुम सिर्फ दोस्त नहीं, परिवार हो', जन्नत के 24वें जन्मदिन पर शिवांगी जोशी का प्यार भरा पोस्ट

टीवी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी ने अपनी करीबी दोस्त जन्नत जुबैर के 24वें जन्मदिन पर इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट साझा किया। इस पोस्ट में दोनों की तस्वीरें और वीडियो शामिल हैं, जिनमें वह मस्ती, ट्रैवल और डांस करते नजर आ रही हैं। शिवांगी ने जन्नत को अपनी बेस्ट फ्रेंड, परिवार और सुरक्षित जगह बताते हुए ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं दीं।
Aug 30, 2025, 09:49 AM
मुंबई:  टीवी इंडस्ट्री की मशहूर और चहेती एक्ट्रेस शिवांगी जोशी ने अपनी बेहद करीबी दोस्त, एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जन्नत जुबैर के 24वें जन्मदिन पर सोशल मीडिया के जरिए एक खास तोहफा दिया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक खूबसूरत पोस्ट साझा किया, जिसमें दोनों की साथ में बिताए गए पलों की झलक दिखती है।

इंस्टाग्राम पर साझा की गई पोस्ट में एक प्यारी सी फोटो के साथ-साथ कई वीडियो भी हैं, जिनमें शिवांगी और जन्नत एक-दूसरे के साथ हंसी-मजाक करती, मस्ती करती और बेहतरीन पल गुजारती नजर आ रही हैं। इन वीडियो क्लिप्स में कभी वह ट्रैवलिंग करती दिख रही है, तो कभी डांस करती हुई नजर आ रही हैं।

शिवांगी जोशी ने इस पोस्ट के साथ दिल को छू लेने वाला कैप्शन लिखा।

उन्होंने लिखा, ''जन्मदिन मुबारक हो मेरी जान... तुम सिर्फ मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं हो, तुम मेरा परिवार हो। मेरी सुरक्षित जगह, मेरी साथी, जिंदगी भर साथ रहने वाली इंसान हो।''

शिवांगी ने आगे कहा कि उनके बीच की समझदारी इतनी गहरी है कि बिना कुछ कहे भी एक-दूसरे को समझ जाती हैं। उन्होंने लिखा कि जन्नत के साथ जीवन और भी खूबसूरत और गर्मजोशी भरा लगता है। उसके साथ जो सफर तय किया है, और जो छोटी-छोटी यादें उन्होंने साथ में बनाई हैं, वो उनके दिल के बेहद करीब हैं।

उन्होंने कहा, ''तुम वही इंसान हो जिसके साथ मैं पूरी तरह खुद बन सकती हूं... हंसी में, आंसुओं में, खामोशी में, और उथल-पुथल में और फिर भी सब कुछ बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि वो 'हम' होते हैं। मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूं, पूरे दिल से… और हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे लिए रहूंगी, चाहे जिंदगी में कुछ भी आए।''

इसके बाद शिवांगी ने जन्नत को धन्यवाद दिया, उसके प्यार, देखभाल, पागलपन, गर्मजोशी और सुकून के लिए, जो उसने शिवांगी की जिंदगी में भरा है।

इस पोस्ट के आखिर में शिवांगी ने जन्नत को ढेर सारी दुआएं और शुभकामनाएं देते हुए लिखा, ''तुम्हारे इस खास दिन पर, मैं बस यही दुआ करती हूं कि तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां मिलें, तुम्हें ढेर सारा प्यार मिले, और जिंदगी की सारी अच्छी चीजें तुम्हारे कदम चूमें। तुम वाकई में इस सबकी हकदार हो। जन्मदिन मुबारक हो, मेरी बेस्ट फ्रेंड।''

 

 

Shivangi Joshi Jannat friendshipShivangi Joshi birthday wishTV actress birthday wishesShivangi Joshi Instagram postShivangi Joshi newsJannat Zubair 24th birthdayJannat Zubair birthday

