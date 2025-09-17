मनोरंजन

Shivangi Joshi Dance : शिवांगी जोशी और जन्नत जुबैर ने 'बोल कफ्फारा' पर किया डांस, फैंस ने कहा- ऐसे वीडियो और लाओ

शिवांगी-जन्नत का 'बोल कफ्फारा' डांस वीडियो सोशल मीडिया पर छाया
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 17, 2025, 07:16 PM
शिवांगी जोशी और जन्नत जुबैर ने 'बोल कफ्फारा' पर किया डांस, फैंस ने कहा- ऐसे वीडियो और लाओ

मुंबई: आज के समय में सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन का जरिया ही नहीं, बल्कि सितारों और उनके फैंस के बीच एक मजबूत रिश्ता बनाने का माध्यम भी बन गया है। छोटे पर्दे की दो चर्चित अभिनेत्रियां, शिवांगी जोशी और जन्नत जुबैर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक डांस वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो ने कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज बटोर लिए हैं। फैंस दोनों की केमिस्ट्री, लुक्स और एक्सप्रेशन की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

वीडियो में शिवांगी और जन्नत लोकप्रिय गाने 'बोल कफ्फारा क्या होगा' पर दिलकश अदाओं के साथ डांस करती नजर आ रही हैं।

वीडियो में शिवांगी बैंगनी रंग के लहंगे में नजर आ रही हैं, जिसमें वह बेहद खूबसूरत दिख रही हैं। उनके लहंगे के साथ कढ़ाईदार दुपट्टा उनके लुक को और भी निखार रहा है। वहीं, जन्नत पीले रंग की साड़ी में बेहद सुंदर लग रही हैं, जिसके साथ उन्होंने सिल्वर झुमके पहने हैं। दोनों ने अपने बाल खुले रखे हैं और चेहरे पर हल्का मेकअप किया हुआ है। गाने पर दोनों की बॉन्डिंग और डांस मूव्स बेहद शानदार हैं। हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है।

एक फैन ने कमेंट में लिखा, "वाह! आप दोनों की केमिस्ट्री तो कमाल की है।"

दूसरे फैन ने लिखा, "दोनों का ट्रेडिशनल लुक बेहद सुंदर लग रहा है; ऐसा लग रहा है जैसे कोई फिल्म का सीन चल रहा हो। बहुत अच्छा वीडियो!"

अन्य ने लिखा, "नेहा कक्कड़ का गाना और आपकी परफॉर्मेंस ने तो दिल जीत लिया। ऐसे वीडियो और लाओ!" और "आपका ये डांस वीडियो तो मेरे फेवरेट वीडियोज में शामिल हो गया। बहुत प्यारा लगा।"

बता दें कि 'बोल कफ्फारा क्या होगा' हर्षवर्धन राणे की मोस्ट-अवेटेड फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' का नया गाना है। इस गाने को नेहा कक्कड़ और फरहान साबरी ने गाया है। गाने में एक्ट्रेस सोनम बाजवा जबरदस्त डांस करती हुई दिखती हैं, वहीं हर्षवर्धन का किरदार टूटे हुए आशिक के रूप में नजर आता है। गाने के कंपोजर्स डीजे चेतस और लिजो जॉर्ज हैं, वहीं लिरिक्स असिम रजा और समीर अंजान ने लिखे हैं।

फिल्म 21 दिसंबर को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

 

 

Jannat ZubairBollywood MusicInstagram Viral VideoDance PerformanceNeha Kakkar SongTV actressShivangi JoshiBol Kaffara Song

Related posts

Loading...

More from author

Loading...