Shivangi Joshi Video : मशहूर अभिनेत्री शिवांगी जोशी ने परिवार संग 'मोहब्बतें' गाने पर किया डांस

शिवांगी जोशी का शादी के बाद का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 06, 2025, 05:58 AM
मशहूर अभिनेत्री शिवांगी जोशी ने परिवार संग 'मोहब्बतें' गाने पर किया डांस

मुंबई: टेलीविजन की मशहूर अभिनेत्री शिवांगी जोशी ने अपनी छोटी बहन शीतल जोशी की शादी के बाद का एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया।

रविवार को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में शिवांगी अपने परिवार के साथ एक वैन में मस्ती करती नजर आ रही हैं। वीडियो में वह साल 2000 की सुपरहिट फिल्म 'मोहब्बतें' के गाने 'आंखें खुली हो या हो बंद' पर थिरक रही हैं।

इस गाने को लता मंगेश्कर, उदित नारायण, उदभव, मनोहर शेट्टी, ईशान, श्वेता पंडित, सोनाली भटावडेकर और प्रीता मजूमदार ने गाया। गाने के बोल आनंद बक्शी ने लिखे, जबकि संगीत जतिन-ललित की जोड़ी ने दिया।

शिवांगी ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, "शादी के बाद वाला मूड! आंखें आधी खुली, दिल पूरी तरह खुश। नींद कम, मस्ती ज्यादा। आंखें खुली हों या बंद, घूमने का जोश बरकरार!"

'मोहब्बतें' बॉलीवुड की आइकॉनिक रोमांटिक फिल्मों में से एक है। कॉलेज रोमांस ड्रामा फिल्म ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी। फिल्म में शाहरुख खान ने राज आर्यन और अमिताभ बच्चन ने नारायण शंकर का किरदार निभाया था।

नारायण शंकर गुरुकुल के सख्त प्रिंसिपल हैं, जो अनुशासन को लेकर कोई समझौता नहीं करते। वहीं, राज आर्यन छात्रों की प्रेम कहानियों को सहारा देते हैं। ऐश्वर्या राय ने नारायण शंकर की बेटी का किरदार निभाया था। यह फिल्म अमिताभ बच्चन के लिए कमबैक मानी जाती है। फिल्म के हर किरदार ने दर्शकों का दिल जीता।

शिवांगी जोशी को 'ये रिश्ता क्या कहलाता है,' 'बेगूसराय,' 'बरसातें - मौसम प्यार का,' 'बड़े अच्छे लगते हैं 4,' और 'बेकाबू' जैसे टीवी शो में देखा गया है। वह रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 12' में भी नजर आ चुकी हैं। इसके अलावा, उन्होंने म्यूजिक वीडियो में काम किया है और ओटीटी पर भी नजर आ चुकी हैं।

 

Indian TelevisionWedding CelebrationFamily momentsMohabbatein SongTV actressShivangi JoshiBollywood Songs

