Shivangi Joshi Dance : 'परफेक्ट' गाने पर शिवांगी का डांस वीडियो, फैंस ने दिया रिएक्शन

शिवांगी जोशी का डांस वीडियो ‘परफेक्ट’ गाने पर हुआ वायरल
Sep 24, 2025, 03:45 AM
‘परफेक्ट’ गाने पर शिवांगी का डांस वीडियो, फैंस ने दिया रिएक्शन

मुंबई: छोटे पर्दे की चर्चित अभिनेत्री शिवांगी जोशी अक्सर सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करती रहती हैं। इसी कड़ी में उन्होंने एक शानदार डांस वीडियो शेयर किया है।

इस वीडियो में वह जाह्नवी कपूर और वरुण धवन के नए गाने 'परफेक्ट' पर थिरकती नजर आ रही हैं। यह गाना आगामी फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का है, जो रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है।

वीडियो में उनकी स्टाइल, आत्मविश्वास और ग्रेसफुल मूव्स गाने की खूबसूरती को और निखार रहे हैं। उनके चेहरे के भाव और बोल्ड डांस स्टेप्स दर्शकों को पसंद आ रहे हैं।

इस वीडियो में उन्होंने डेनिम टॉप के साथ स्टाइलिश डेनिम पैचवर्क ट्राउजर पहना है, जो उनके लुक को और आकर्षक बना रहा है। हाफ-टाई हेयरस्टाइल ने उनके अंदाज में चार चांद लगा दिए।

वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर शिवांगी ने कैप्शन में लिखा, "परफेक्ट।"

'परफेक्ट' गाना इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। इस गाने पर कई यूजर्स अपने डांस वीडियो शेयर कर रहे हैं।

फैंस को शिवांगी का यह डांस काफी पसंद आ रहा है। वे कमेंट सेक्शन पर उनके डांस मूव्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

गाने की बात करें तो सॉन्ग 'परफेक्ट' फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का है। इस गाने को गुरु रंधावा ने लिखा है, और उनके साथ इसमें रॉनी अजनाली और गिल मछराई ने भी बोल और म्यूजिक कंपोजिशन में योगदान दिया है। दिलमान की म्यूजिक अरेंजमेंट और मिक्सिंग ने ट्रैक को एक शानदार प्रोफेशनल टच दिया है।

शिवांगी जोशी, जो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' जैसे धारावाहिकों से घर-घर में मशहूर हुईं, अपने सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए फैंस से जुड़ी रहती हैं। उनका यह लेटेस्ट वीडियो एक बार फिर साबित करता है कि वह न सिर्फ एक्टिंग, बल्कि डांस और स्टाइल में भी बेजोड़ हैं।

 

 

