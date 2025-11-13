मनोरंजन

Shilpa Shirodkar Update : 'परवाने' की रिलीज के 32 साल पूरे, अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर ने मनाया जश्न

शिल्पा शिरोडकर ने ‘परवाने’ के 32 साल पर यादें ताज़ा कीं, ‘जटाधरा’ से वापसी
Nov 13, 2025, 06:30 AM
मुंबई: अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर की फिल्म 'परवाने' की रिलीज को 32 साल पूरे हो गए हैं। इसका जश्न मनाते हुए अभिनेत्री ने फिल्म के सीन्स को शेयर कर पुराने दिनों को याद किया।

उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, "वो दिन याद आ गए, जब गाने सुनकर दिल झूम उठता था। फिल्म परवाने के 32 साल पूरे और आज ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सब कल की ही बात है।"

साल 1993 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर फिल्म 'परवाने' का निर्देशन अशोक गायकवाड़ ने किया था और लेखन तनवीर खान और समीर ने मिलकर किया। वहीं, इसमें सिद्धार्थ, शिल्पा शिरोडकर और अविनाश वाधवान मुख्य भूमिका में थे और परेश रावल, विकास आनंद, और गुलशन ग्रोवर जैसे कलाकार अहम किरदार में नजर आए थे। फिल्म का संगीत आनंद-मिलिंद ने दिया था।

शिल्पा शिरोडकर अब भले ही फिल्मों में कम नजर आती हैं, लेकिन 90 के दशक में उनका बोल-बाला था। उन्होंने साल 1989 में रमेश सिप्पी की फिल्म 'भ्रष्टाचार' से हिंदी सिनेमा में कदम रखा और इसके बाद उन्होंने 'किशन कन्हैया' और 'गोपी किशन' जैसी फिल्मों में भूमिकाओं से दर्शकों के बीच लोकप्रियता हासिल की। उन्होंने अपने करियर के पीक पर साल 2000 में शादी कर ली और पति के साथ विदेश में जा बसी।

अब अभिनय की दुनिया से 13 साल के अंतराल के बाद शिल्पा ने फिल्म 'जटाधरा' से वापसी की है। फिल्म में उन्होंने लालची औरत शोभा का किरदार निभाया है, जिसे दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। फिल्म 7 नवंबर को ही सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है।

अभिषेक जायसवाल और वेंकट कल्याण द्वारा निर्देशित फिल्म का निर्माण उमेश कुमार बंसल, शिविन नारंग, अरुणा अग्रवाल, प्रेरणा अरोड़ा, शिल्पा सिंघल और निखिल नंदा ने मिलकर किया है। इसके को-प्रोड्यूसर अक्षय केजरीवाल और कुस्सुम अरोड़ा हैं।

फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा और सुधीर बाबू मुख्य भूमिका में हैं और शिल्पा के अलावा, दिव्या खोसला, इंदिरा कृष्णा, रवि प्रकाश, नवीन नेनी, रोहित पाठक, राजीव कनकाला और सुभलेखा सुधाकर जैसे स्टार्स भी हैं।

--आईएएनएस

 

 

