Shilpa Shirodkar Comeback : 25 साल बाद बड़े पर्दे पर लौटीं शिल्पा शिरोडकर, बोलीं: 'जटाधरा' में 'शोभा' का किरदार निभाना रोमांचक रहा

मुंबई: अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर ने लंबे अंतराल के बाद फिल्म 'जटाधरा' से सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की है। इस पर खुशी व्यक्त करते हुए अभिनेत्री ने सोमवार को अपने अनुभव इंस्टाग्राम के जरिए प्रशंसकों के साथ व्यक्त किए।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर फिल्म के कुछ सीन्स पोस्ट किए। उन्होंने लिखा, "25 साल बाद मैं फिर से फिल्म 'जटाधरा' के जरिए बड़े पर्दे पर लौटी हूं, और मेरा ये अनुभव काफी रोमांचक रहा है।"

अभिनेत्री ने अपने किरदार के बारे में बताते हुए लिखा, "शोभा जैसा गहरा और जटिल किरदार निभाना मेरे लिए बिल्कुल नया था। उसकी तीव्र भावनाएं, अंदाज और इसकी बारीकियां समझना मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। इस किरदार ने मेरा दिल और जान दोनों मांग ली थी और सच कहूं तो मैंने इसे पूरे दिल से निभाया था।"

अभिनेत्री ने फिल्म में अपने किरदार शोभा के बारे में बताया, "शोभा इस कहानी को आगे बढ़ाती है और मुझे पता था कि इस किरदार से मैं अपने कंफर्ट जोन से निकल गई और मैं खुश हूं कि मैंने इसे निभाया।"

अभिनेत्री ने प्रेरणा और शिविन नारंग को भी धन्यवाद किया। उन्होंने लिखा, "शिविन और प्रेरणा जी को धन्यवाद, आपने मुझे इस कहानी से जोड़ा और शोभा बनने में मदद की। भले ही शोभा का स्वभाव मुझसे बहुत अलग है, लेकिन वो हमेशा मेरे लिए खास रहेगी।"

फिल्म सिनेमाघरों में 7 नवंबर को रिलीज हो गई है और दर्शकों के बीच अच्छा प्रदर्शन कर रही है।

अभिषेक जायसवाल और वेंकट कल्याण द्वारा निर्देशित फिल्म का निर्माण उमेश कुमार बंसल, शिविन नारंग, अरुणा अग्रवाल, प्रेरणा अरोड़ा, शिल्पा सिंघल और निखिल नंदा ने मिलकर किया है। इसके को-प्रोड्यूसर अक्षय केजरीवाल और कुस्सुम अरोड़ा हैं।

फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा और सुधीर बाबू मुख्य भूमिका में हैं और शिल्पा के अलावा, दिव्या खोसला, इंदिरा कृष्णा, रवि प्रकाश, नवीन नेनी, रोहित पाठक, राजीव कनकाला और सुभलेखा सुधाकर जैसे स्टार्स अहम किरदार में शामिल हैं।

--आईएएनएस

एनएस/वीसी