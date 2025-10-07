Shilpa Shirodkar : 'बिग बॉस' हाउस से बाहर आते ही एक साल में बदल गई जिंदगी : शिल्पा शिरोडकर

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर पिछले साल 'बिग बॉस-18' में बतौर कंटेस्टेंट शामिल हुई थीं। इससे पहले उनका करियर ग्राफ नीचे जा रहा था। कई सालों से उनकी कोई फिल्म नहीं आई।

अब शिल्पा शिरोडकर ने बताया है कि उनका करियर पटरी पर आ गया है। इसका श्रेय सलमान खान के रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ को जाता है।

'बेवफा सनम' की अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर ‘बिग बॉस’ से अपने कुछ वीडियो और तस्वीरें शेयर कीं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे इस शो में हिस्सा लेने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई।

इस शो में बिताए अपने दिनों को याद करते हुए शिल्पा शिरोडकर ने लिखा, "एक साल पहले मैंने उस घर में कदम रखा था, जिसने मेरी जिंदगी को नई दिशा दी। बिग बॉस 18 की दुनिया। पीछे मुड़कर देखती हूं, तो वे मेरे जीवन के सबसे कठिन, रोमांचक और अंततः सबसे खूबसूरत पल लगते हैं। मैं उस अनुभव को किसी भी चीज से बदलना नहीं चाहूंगी।"

अपने साथी कंटेस्टेंट और बिग बॉस टीम के प्रति आभार व्यक्त करते हुए शिल्पा शिरोडकर ने आगे लिखा, "बिग बॉस टीम, मेरे परिवार (साथी कंटेस्टेंट), और सभी फैंस, इस सफर को इतना खास बनाने के लिए दिल से शुक्रिया। सलमान खान का खास तौर पर आभार, जिनका मार्गदर्शन मेरे लिए अनमोल रहा। मैं हमेशा बिग बॉस और उनके होस्ट की प्रशंसक रहूंगी! और आप तो जानते ही हैं, अगर कभी घर के दरवाजे फिर से मेरे लिए खुलें, तो मैं बिना देर किए दौड़कर वापस आ जाऊंगी।"

इस पोस्ट के साथ शिल्पा शिरोडकर ने सलमान खान के साथ अपनी एक फोटो भी शेयर की है। इसमें वह एक नकली कार में उनके साथ बैठी दिखाई दे रही हैं। पोस्ट में उन्होंने कई वीडियो भी शेयर किए हैं। इनमें वह ‘बिग बॉस’ हाउस में साथी कंटेस्टेंट के साथ अलग-अलग टास्क परफॉर्म करती दिख रही हैं।

बता दें कि शिल्पा शिरोडकर फिनाले से कुछ दिन पहले 'बिग बॉस' के घर से बाहर हो गई थीं। उस सीजन में करण वीर मेहरा ने ट्रॉफी उठाई थी।

शिल्पा शिरोडकर बहुत जल्द बहुचर्चित सुपरनैचुरल ड्रामा ‘जटाधारा’ में सोनाक्षी सिन्हा और सुधीर बाबू के साथ नजर आएंगी।