मनोरंजन

Shilpa Shetty Raj Kundra News : शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने घर पर सुखमनी साहिब का कराया पाठ

शिल्पा-राज ने 'मेहर' की सफलता पर सुखमनी साहिब पाठ किया, बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रार्थना
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 08, 2025, 01:52 PM
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने घर पर सुखमनी साहिब का कराया पाठ

मुंबई: अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा ने हाल ही में पंजाबी फिल्म 'मेहर' की सफलता और पंजाब में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना करने के उद्देश्य से घर पर सुखमनी साहिब पाठ का आयोजन करवाया था।

राज कुंद्रा ने इस आयोजन का वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। वीडियो में शिल्पा गुलाबी सलवार सूट में नजर आ रही हैं, जबकि राज ने हल्के गुलाबी रंग का कुर्ता-पायजामा पहना हुआ है। वीडियो पोस्ट कर राज ने कैप्शन दिया, "मेरी पत्नी शिल्पा शेट्टी द्वारा घर पर सुखमनी साहिब पाठ का आयोजन किया गया। हम 'मेहर' की सफलता और पंजाब में हमारे भाइयों-बहनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पंजाब में बाढ़ के दर्द के समय में हम विश्वास और प्रार्थना के सहारे हैं। वाहेगुरु सभी को साहस, उपचार और आशा प्रदान करें। सिनेमा मनोरंजन करता है, लेकिन मेरे लिए यह सेवा के बारे में भी है। आइए, प्रार्थनाओं को कार्यों में बदलें।"

'मेहर' एक भावुक कहानी है, जो पंजाब के ग्रामीण क्षेत्र के करमजीत की जिंदगी पर आधारित है। इस फिल्म का किरदार अपने पिता, पति और बेटे के रूप में खोई हुई इज्जत को फिर से हासिल करने की कोशिश करता है। जिंदगी की मुश्किलों से टूटने के बावजूद वह दृढ़ संकल्प के साथ परिवार के लिए अपनी कीमत साबित करता है।

'मेहर' की कहानी संघर्ष, प्यार और परिवार के जज्बे को बखूबी पेश करती है। फिल्म में राज के साथ गीता बसरा भी मुख्य भूमिका में हैं। इसमें, बनिंदर बनी, सविता भट्टी, रूपिंदर रूपी, दीप मनदीप, आशीष दुग्गल, हॉबी धालीवाल, तरसेम पॉल और कुलवीर सोनी भी अहम भूमिकाओं में हैं।

इससे पहले अभिनेत्री ने शुक्रवार को एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वह थिएटर में राज से टिश्यू पेपर पर ऑटोग्राफ लेती नजर आ रही थी। वीडियो में शिल्पा राज से ऑटोग्राफ लेते हुए मजाकिया अंदाज में कहती हैं, "मेरा पहला ऑटोग्राफ। अभी तक तो सिर्फ चेक पर लेती थी।"

राज ने टिशू पेपर पर लिखा, "राज सिर्फ तुमसे प्यार करता है।"

 

 

Shilpa ShettySukhmani Sahib PaathPunjab floodsPunjabi Film MeharCelebrity prayersbollywood newsRaj Kundra

Related posts

Loading...

More from author

Loading...