Shilpa Shetty Fitness : शिल्पा शेट्टी ने दिया फिटनेस चैलेंज, बस इस तरह उठाना होगा डम्बल

मुंबई: बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी न सिर्फ अपने अभिनय के लिए बल्कि अपनी फिटनेस के लिए भी हमेशा चर्चा में रहती हैं। 50 साल की उम्र में भी उनकी फिटनेस कई युवा अभिनेत्रियों को टक्कर देती है। उनका फिटनेस सीक्रेट बहुत ही सिंपल है, रोजाना एक्सरसाइज करना और हेल्दी खाना खाना।

शिल्पा का मानना है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है और सही लाइफस्टाइल अपनाकर कोई भी हमेशा स्वस्थ और फिट रह सकता है। उनके फैंस और सोशल मीडिया फॉलोअर्स के लिए वह एक प्रेरणा की तरह हैं, जो उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए प्रेरित करती हैं।

सोमवार को शिल्पा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नया वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अपने फॉलोअर्स को एक खास फिटनेस चैलेंज दिया। वीडियो में शिल्पा एक हाथ पीठ के पीछे रखती हैं और दूसरे हाथ से झुककर डम्बल उठाने की कोशिश करती हैं। पहली बार में वह सफल नहीं होतीं, लेकिन दूसरी कोशिश में डम्बल उठाने में कामयाब हो जाती हैं।

इस वीडियो के कैप्शन में शिल्पा ने लिखा, ''यह देखने में आसान लगता है, लेकिन असल में यह चुनौतीपूर्ण है। आप भी इसे आजमाएं और अपनी वीडियो क्लिप साझा करें।''

इस तरह के छोटे-छोटे चैलेंज से वह अपनी फिटनेस जर्नी को रोचक बनाती रहती हैं और लोगों को प्रेरित करती हैं।

शिल्पा के सोशल मीडिया फीड पर अक्सर ऐसे वर्कआउट वीडियो मिलते हैं। इससे पहले उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वह बेंच स्टेप्स और जंप्स करती दिख रही थीं। इस एक्सरसाइज को करते समय उन्होंने इसके फायदे भी बताए।

उन्होंने कहा कि यह एक्सरसाइज दिल की सेहत को बेहतर बनाती है और उसकी कार्यक्षमता बढ़ाती है। जब हम तेजी से कूदते और स्टेप करते हैं, तो हमारा दिल ज्यादा तेजी से काम करता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। यह कार्डियो एक्सरसाइज दिल को मजबूत बनाती है और शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर करती है। इसके अलावा, इस तरह की एक्टिविटी से कैलोरी बर्न होती है।

अभिनेत्री का कहना है कि अगर किसी को तेजी से वजन कम करना हो तो वह इस एक्सरसाइज को जरूर करें, क्योंकि यह मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। इसके साथ ही यह एक्सरसाइज मेंटल फोकस और कॉर्डिनेशन को भी बढ़ाती है। जब हम तेजी से कदम उठाते हैं और सही तरीके से लैंडिंग करते हैं, तो दिमाग और शरीर के बीच तालमेल बनता है। इससे मस्तिष्क तेज रहता है और संतुलन बेहतर होता है।

--आईएएनएस