Shershaah 4th Anniversary: 'शेरशाह' को चार साल पूरे, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कहा- 'यादें अब भी ताजा हैं'

‘शेरशाह’ के 4 साल: सिद्धार्थ का कैप्टन विक्रम बत्रा को सलाम
Aug 12, 2025, 03:30 PM
मुंबई: सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की फिल्म 'शेरशाह' को चार साल पूरे हो गए हैं, लेकिन यह फिल्म आज भी दर्शकों के मन में बसी हुई है। यह फिल्म कारगिल युद्ध के नायक शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित है, जिनका किरदार एक्टर सिद्धार्थ ने निभाया। फिल्म की चौथी एनिवर्सरी पर सिद्धार्थ ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा किया।

सिद्धार्थ ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर दो पोस्ट किए। पहली स्टोरी में धर्मा प्रोडक्शन का साझा किया गया एक क्लिप है, जिसमें फिल्म के कुछ चर्चित सीन और डायलॉग शामिल थे। वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है, 'एक बहादुर सिपाही की सच्ची कहानी, जिसने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। 'शेरशाह' के यादगार गानों और डायलॉग्स को चार साल पूरे हो गए हैं।''

वहीं, दूसरी स्टोरी में अभिनेता ने फिल्म का एक पोस्टर साझा किया, जिसमें वह आर्मी की वर्दी में नजर आ रहे हैं। इसपर एक्टर ने लिखा, "शेरशाह के चार साल... गर्व से भरा महसूस करता हूं। ये प्यार भरी यादें आज भी उतनी ही ताजा हैं जितनी चार साल पहले थीं। कैप्टन विक्रम बत्रा की भूमिका निभाना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है।''

इससे पहले सिद्धार्थ ने 26 जुलाई यानी कारगिल विजय दिवस के मौके पर कैप्टन विक्रम बत्रा को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। अभिनेता ने उनकी कुछ तस्वीरों को साझा करते हुए कैप्शन में लिखा था, "उन अनगिनत वीरों को सलाम, जो इतनी बहादुरी से खड़े रहे ताकि हम सुरक्षित और आराम से सो सकें। आप देशवासियों की धड़कनों में बसते हैं। आपकी कुर्बानी को आज और हमेशा सलाम।"

बता दें कि 'शेरशाह' का निर्देशन विष्णु वर्धन ने किया था और इसका निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले हुआ था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की। साथ ही दर्शकों और समीक्षकों से भी भरपूर सराहना पाई।

इस फिल्म में सिद्धार्थ और कियारा के अलावा, शिव पंडित, निकितिन धीर, साहिल वैद, मीर सरवर, पवन चोपड़ा और शताफ फिगार जैसे कलाकार अहम किरदार में नजर आए। यह फिल्म ओटीटी पर हिट रही और रिलीज के समय अमेजन प्राइम वीडियो पर भारत में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली भारतीय फिल्म बन गई।

 

