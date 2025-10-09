मनोरंजन

Shane Nigam New Movie : 'सोल ऑफ हाल' मेकर्स ने सेंसर बोर्ड के कट्स को कोर्ट में दी चुनौती, 'बिरयानी' सीन पर विवाद

सेंसर बोर्ड विवाद में फंसी शेन निगम की 'सोल ऑफ हाल', कोर्ट में पहुंचा मामला
Oct 09, 2025, 06:23 PM
तिरुवनंतपुरम: मलयालम फिल्मों के अभिनेता शेन निगम की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'सोल ऑफ हाल' सेंसरशिप की समस्या का सामना कर रही है। इसके चलते फिल्म की रिलीज में देरी हो रही है।

सेंसर बोर्ड ने फिल्म निर्माताओं को 'बिरयानी' और 'सलामी' से जुड़े संवाद वाले एक सीन को हटाने का निर्देश दिया था।

इसके जवाब में फिल्म के मेकर्स ने सेंसर बोर्ड के निर्देश को चुनौती देते हुए केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। सेंसर बोर्ड की आपत्तियों में 'ध्वज प्रणाम, टीम सतर्क है' डायलॉग और 'बिरयानी' खाने वाले एक सीन को शामिल किया गया है।

इस विवाद के चलते ही फिल्म की रिलीज में देरी हो रही है। यह फिल्म 12 सितंबर को रिलीज होने वाली थी। जेवीजे प्रोडक्शन्स ने इसे प्रोड्यूस किया है।

सेंसर बोर्ड की आपत्तियों को चुनौती देते हुए फिल्म निर्माताओं ने तर्क दिया है कि इन सीन को काटने से फिल्म की कहानी प्रभावित होगी और उन्होंने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कोर्ट से आग्रह किया है।

'सोल ऑफ हाल' को नए निर्देशक वीर ने डायरेक्ट किया है। बताया जा रहा है कि शेन निगम के करियर की सबसे बड़ी बजट वाली इस फिल्म में साक्षी वैद्य उनके अपोजिट दिखाई देंगी।

इसमें जॉनी एंटनी, नाथ, विनीत बीप कुमार, के. मधुपाल, संगीता माधवन नायर, जॉय मैथ्यू, निशांत सागर, नियास बेकर, रियास नरमकला, सुरेश कृष्णा, रवींद्रन, और सोहन सीनूलाल जैसे कलाकार भी हैं।

फिल्म को मलयालम, हिंदी, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ जैसी भाषाओं में एक साथ रिलीज करने की तैयारी थी। इस फिल्म में बॉलीवुड गायक अंकित तिवारी का भी एक गाना है। यह पहली बार है जब वह मलयालम सिनेमा में कोई गीत गा रहे हैं। पहले उनकी जगह पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम को मौका दिया जाना था। बाद में मेकर्स ने इस फैसले को बदलते हुए अंकित तिवारी को शामिल कर लिया।

फिल्म निर्माताओं ने अपनी याचिका में अदालत से फिल्म की विषयवस्तु से समझौता किए बिना इसे रिलीज करने की अनुमति देने का आग्रह किया है।

जून में ही इस फिल्म का टीजर जारी किया गया था। शेन निगम की इस आने वाली फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

 

 

