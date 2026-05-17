शेखर सुमन ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं को लेकर उनके सवाल पर नितिन गडकरी ने कैसी प्रतिक्रिया दी

मुंबई: अभिनेता शेखर सुमन ने हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ हुई बातचीत का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने सड़क हादसों और खराब सड़कों को लेकर सवाल किया, तो नितिन गडकरी ने साफ तौर पर बताया कि किन चीजों की जिम्मेदारी उनकी है और किनकी नहीं।

आईएएनएस के साथ खास बातचीत में शेखर सुमन ने बताया कि उन्होंने अपने शो में नितिन गडकरी से देश में बढ़ते सड़क हादसों पर सवाल किया। उनसे पूछा गया था कि क्या वह सड़क दुर्घटनाओं का मुद्दा उठाएंगे, जिन्हें भारत में मौतों की दूसरी सबसे बड़ी वजह माना जाता है।

इस पर शेखर सुमन ने कहा, "हां, मैंने उनसे यह सवाल पूछा था। हमने सड़कों के गड्ढों और उन फ्लाईओवरों पर भी बात की, जो कभी-कभी लोगों के सिर पर गिर जाते हैं और कई लोगों की जान चली जाती है।"

उन्होंने आगे बताया कि नितिन गडकरी ने इन सवालों का जवाब देते हुए साफ किया कि कौन-सी चीजें उनके विभाग की जिम्मेदारी में आती हैं और किन मामलों के लिए उन्हें दोष नहीं दिया जाना चाहिए।

करीब 14 साल के लंबे अंतराल के बाद शेखर सुमन ने अपने नए लेट-नाइट शो 'शेखर टुनाइट' के जरिए टीवी और डिजिटल इंटरव्यू की दुनिया में वापसी की है।

अपने कमबैक को लेकर शेखर सुमन ने कहा, "मेरे लिए 'शेखर टोनाइट' सिर्फ सेलिब्रिटी इंटरव्यू नहीं है, बल्कि इंसानी भावनाओं और सच्ची बातचीत का मंच है। जो बातें लोगों के दिल में रह जाती हैं, वो पहले से तैयार जवाब नहीं होते, बल्कि अचानक आने वाली हंसी, ठहराव और वो पल होते हैं जब लोग खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश छोड़ देते हैं।"

उन्होंने कहा कि वर्षों के अनुभव के बाद उन्हें एहसास हुआ कि सबसे असरदार बातचीत वही होती है, जब लोग कैमरे की मौजूदगी भूल जाते हैं।

संगानी ब्रदर्स और कॉबल्ड स्ट्रीट के बैनर तले बना यह शो 15 मई को प्रीमियर हुआ। 'शेखर टोनाइट' हर शुक्रवार को शेखर सुमन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाता है।

--आईएएनएस

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