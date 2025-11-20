मनोरंजन

Shekhar Ravjiani KBC : अमिताभ बच्चन का आशीर्वाद पाकर सिंगर-कंपोजर शेखर रवजियानी गदगद, बिगबी को बताया अपना गुरु

केबीसी सेट पर शेखर रवजियानी और अमिताभ बच्चन की यादगार मुलाकात
Nov 20, 2025, 06:17 AM
नई दिल्ली: सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से मिलने और उनसे बात करने का सपना हर किसी का होता है।

सिंगर-कंपोजर शेखर रवजियानी का अमिताभ बच्चन से मिलने, बात करने और उनके साथ समय बिताने का सपना भी पूरा हो चुका है। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ कुछ फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं। फोटो 'कौन बनेगा करोड़पति' के सेट की हैं।

सिंगर-कंपोजर शेखर रवजियानी ने 'कौन बनेगा करोड़पति' के सेट से फोटोज पोस्ट की हैं, जिसमें वे अमिताभ बच्चन के साथ दिख रहे हैं। फोटो में वे कभी अमिताभ बच्चन को माइक दे रहे हैं, तो दूसरी फोटो में अमिताभ बच्चन सिंगर को आशीर्वाद दे रहे हैं।

फोटोज देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों ने ही सेट पर ढेर सारी मस्ती की है। शेखर रवजियानी ने लिखा, "जब मुझे केबीसी के डायरेक्टर का फोन आया और उन्होंने मुझे शो में आने के लिए कहा तो मैं अमिताभ बच्चन साहब के साथ केबीसी खेलने के लिए एक्साइटेड और घबराया हुआ था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या पहनूं।"

उन्होंने आगे लिखा, "मैंने केबीसी के सेट पर पहले रिहर्सल की और क्रू मेंबर्स से मिला। फिर, बिगबी से मिलने का समय आ गया। मुझे उनसे आशीर्वाद और प्यार भरा हग मिला। उनके सामने हॉट सीट पर बैठा और फिर धमाल हुआ। हमारी शाम जश्न, गाने-बजाने और हंसी-मजाक में बदल गई। मेरे दोस्त, मेरे आदर्श, मेरे गुरु, मेरे पसंदीदा बिगबी के साथ बिताए पल, जो मुझे हमेशा याद रहेंगे।"

सिंगर-कंपोजर शेखर रवजियानी सोशल मीडिया पर अपने खुशी के पल शेयर करने का एक मौका नहीं छोड़ते हैं, लेकिन एक समय था जब उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने सबसे बुरे वक्त का जिक्र किया था।

उन्होंने बताया था कि कोविड से पहले उनकी आवाज अचानक चली गई थी और उन्हें अपने वोकल कॉर्ड पैरालिसिस के बारे में पता चला था। सिंगर ने बताया था कि वह समय उनके और परिवार के लिए असहनीय दर्द से भरा था। वे आवाज वापस आने की उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन विदेशी डॉ. एरिन वॉल्श ने उनकी आवाज वापस लाने में मदद की।

--आईएएनएस

 

 

