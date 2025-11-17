मनोरंजन

Shekhar Kapoor : शेखर कपूर ने बताया एआई का भविष्य में कलाकारों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा

Nov 17, 2025, 08:21 AM
मुंबई: निर्देशक शेखर कपूर अक्सर एआई के इस्तेमाल को लेकर अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। सोमवार को उन्होंने एआई अभिनेत्री टिली नॉरवुड को लेकर बात की।

निर्देशक शेखर कपूर ने इंस्टाग्राम पर टिली नॉरवुड की तस्वीर पोस्ट की, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "ज्यादातर लोगों ने टिल्ली नॉरवुड (एआई अभिनेत्री) का नाम सुना होगा। इस तस्वीर में वह अपनी पहली फिल्म के प्रीमियर पर मौजूद है, लेकिन असल में टिली को एआई द्वारा बनाया गया है। अगले साल आप उसे ओटीटी सीरीज में देखेंगे।"

निर्देशक ने बताया कि कई हॉलीवुड एजेंसियां टिली को साइन करने की कोशिश में हैं और एक्टिंग कम्युनिटी में इसे लेकर चिंता और गुस्सा है।

शेखर कपूर ने सवाल उठाते हुए लिखा कि अब बॉलीवुड में क्या होगा? उन्होंने आगे सवाल का जवाब देते हुए लिखा, "ये काफी हद तक स्टार्स पर निर्भर करेगा। अगर वे खुद को महंगा और एक्सक्लूसिव बनाएंगे, तो फिल्म बनाने वाले एआई विकल्पों की तरफ देखेंगे।"

निर्देशक का कहना है कि सोशल मीडिया पर जो आप देखते हैं, उनमें अधिकतर एआई द्वारा बनाए गए हैं।

उन्होंने समझाते हुए लिखा, "दरअसल, मैं अब अपनी फिल्म 'मासूम' का सीक्वल बना रहा हूं, लेकिन एआई अभी शबाना आजमी और नसीरुद्दीन शाह जैसे महान कलाकारों के स्तर पर नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन अगर हम मार्वल या बॉलीवुड की एक्शन फिल्मों को देखें, तो तब डर, गुस्सा, क्रोध, या डांस जैसी मन की भावनाएं ज्यादा सीमित रहती थीं और फिल्मों में कपड़े और सेट ज्यादा जरूरी रहते थे।"

उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया, "आप एक अभिनेता बदल सकते हैं, लेकिन बैटमैन या सुपरमैन का कॉस्ट्यूम नहीं बदल सकते हैं। इसलिए एआई पहला लक्ष्य हो सकता है, लेकिन एक्शन फिल्में, डांस सीक्वेंस और बड़े पैमाने की फिल्में एआई से नहीं बना सकते हैं।"

उन्होंने आखिरी में लिखा, "आपने जो अभी तक एआई में महाभारत या कुछ और देखा, वो पहली पीढ़ी जैसी ही है, जैसे इंटरनेट पर पुराने डायलॉग, लेकिन अब जो चीजें मैं देख रहा हूं, वो … सच में हैरान कर देने वाली हैं।"

--आईएएनएस

 

 

