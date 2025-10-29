मनोरंजन

Shekhar Kapoor Masoom : 1नई पीढ़ी के लिए शेखर कपूर एक बार फिर बनाएंगे 'मासूम', निर्देशक ने की घोषणा

शेखर कपूर फिर से बनाएंगे ‘मासूम’, नई पीढ़ी के लिए लौटे 1983 की यादों में
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 29, 2025, 08:36 AM
नई पीढ़ी के लिए शेखर कपूर एक बार फिर बनाएंगे 'मासूम', निर्देशक ने की घोषणा

मुंबई: निर्देशक शेखर कपूर अपनी पहली फिल्म 'मासूम' को अब नई पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर बनाने जा रहे हैं। मंगलवार को निर्देशक ने सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी दी।

शेखर कपूर ने इंस्टाग्राम पर अपनी पुरानी तस्वीर पोस्ट की, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "वो खूबसूरत और खुशियों भरे दिन, जब मैं मासूम का निर्देशन कर रहा था।

फिल्म को बनाना हर किसी के लिए खुशी की बात थी और इसकी खुशी फिल्म में दिखाई देती है, भले ही ये बहुत साल पहले की बात है। यही वजह है कि आज मैं कहीं भी जाऊं, लोग मुझसे फिल्म मासूम के बारे में पूछते हैं और बातें भी करते हैं। उनमें से ऐसे कई युवा हैं, जो फिल्म की रिलीज के समय पैदा भी नहीं हुए थे। उन्होंने इसे टीवी या यूट्यूब पर देखा है।

निर्देशक ने बताया कि वे 'मासूम' को नई पीढ़ी के लिए बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, "अब जब मैं 'मासूम' का सीक्वल बनाने जा रहा हूं, मैं फिर से वह फिल्म बनाने की खुशी महसूस करना चाहता हूं।

उन्होंने कहा कि वे अभी मुंबई से लौटे हैं और अपने फिल्ममेकिंग के दोस्तों से बात की, जिनमें अधिकांश लोग फिल्ममेकिंग का काम समझते हैं।

उन्होंने कहा, "ये मेरी पहली निर्देशित फिल्म थी। इसमें मैंने किसी के साथ असिस्टेंट के तौर पर काम नहीं किया, न ही मैंने फिल्म बनाने की कोई किताब पढ़ी। मैं सिर्फ कहानी बताना चाहता था और उसे जितना हो सके सरलता और ईमानदारी से बनाया।

उन्होंने फिल्मों के बारे में सवाल उठाते हुए कहा, "अब फिल्मों में सरलता, खुशी, ईमानदारी और कहानी सुनाने जैसी बातें खत्म हो गई हैं? क्या नए फंडिंग सिस्टम ने ऐसा माहौल बना दिया है जो क्रिएटिविटी के खिलाफ है? अब एक ऐसा माहौल है जिसमें एमबीए या मैनेजमेंट वाले लोग हस्तक्षेप करते हैं और भूल जाते हैं कि असलीक्रिएटिविटी इंसान के दिल की भावना, सहजता और अपनी अलग पहचान से आती है। खैर… अब मैं खुद देखूंगा और उम्मीद है कि नई 'मासूम' वैसी ही बनेगी जैसा ऊपर तस्वीर में दिखाई देता है।"

शेखर कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म मासूम साल 1983 में रिलीज की गईथी। रिलीज के बाद शेखर कपूर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था।

--आईएएनएस

 

 

Bollywood classicsShekhar KapoorHindi CinemaFilm RemakesMasoom Reboot1980s FilmsIndian Directors

Related posts

Loading...

More from author

Loading...