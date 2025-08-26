Shehnaaz Gill Ikk Kudi: 'वैन एंड वेयर' पर थिरकीं शहनाज, 'इक्क कुड़ी' के गाने पर डांस वीडियो किया शेयर

मनोरंजन

Aug 26, 2025, 07:27 AM
मुंबई:  पंजाब की 'कटरीना कैफ' और बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट शहनाज गिल सोशल मीडिया के जरिए फैंस से जुड़ी रहती हैं। इस बीच, वे सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर रही हैं।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह गाना 'वैन एंड वेयर' में शानदार एक्सप्रेशन के साथ डांस करती नजर आ रही हैं। शहनाज ब्लैक टॉप और जींस के साथ बोल्ड अंदाज में मूव्स भी दे रही है। अभिनेत्री ने इसके कैप्शन में लिखा, "दस तैनू किथ्थे मिलना... किद्दा मिलना?" 'वैन एंड वेयर'

बता दें, यह गाना अभिनेत्री की अपकमिंग फिल्म 'इक्क कुड़ी' का है, जिसमें हनी सिंह ने अपनी आवाज दी है। इसके लिरिक्स जिंद माही ने दिए हैं। कोरियोग्राफर रजित देव ने किया है। गाने में अभिनेत्री शहनाज गिल के साथ हनी सिंह भी नजर आ रहे हैं।

इंस्टाग्राम पर हनी सिंह और शहनाज ने इस गाने की झलक अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की थी। इस गाने में दोनों की हॉट केमिस्ट्री दिख रही है, जहां शहनाज का जमैका लुक है और हनी का अपना सिग्नेचर स्वैग है। अभिनेत्री ने गाने को पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "इक्क कुड़ी', ये डांस अब पूरी तरह से आपका है...जितनी हो सके उतनी रील्स बनाएं और मुझे भेजें! हमारी फिल्म 'इक्क कुड़ी' 19 सितंबर को रिलीज हो रही है। जबरदस्त गाना 'व्हेन एंड व्हेयर'... अभी रिलीज हुआ है।"

अमरजीत सिंह सरोन द्वारा निर्देशित और लिखित, यह फिल्म शहनाज गिल की बतौर प्रोड्यूसर पहली फिल्म है। मेकर्स ने फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया है। यह एक पंजाबी महिला-सेंट्रिक फिल्म है; फिल्म की कहानी एक युवा लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है, जो शादी की चुनौतियों और सामाजिक मुश्किलों से जूझती है।

इस फिल्म में शहनाज के अलावा निर्मल ऋषि, हर्बी संघा और उदयबीर संधू भी अहम किरदार में नजर आएंगे। पहले यह फिल्म 13 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट को बदलकर अब 19 सितंबर कर दिया है।

 

