Shefali Shah Travel : फैमिली ट्रिप पर शेफाली शाह, 'मदर इंडिया' और 'सिमरन' का जिक्र कर सुनाई सफर की कहानी

शेफाली शाह ने ड्रीम ट्रिप और सोलो यात्रा के भावुक किस्से साझा किए
Dec 07, 2025, 05:21 AM
मुंबई: फिल्मों के साथ ही सफल वेब सीरीज में काम कर दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाने वाली एक्ट्रेस शेफाली शाह इन दिनों परिवार के साथ अपनी ‘जिंदगी में एक बार होने वाली ड्रीम ट्रिप’ पर निकल पड़ी हैं।

शेफाली ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए, सोलो और फैमिली, दोनों ट्रिप के अनुभव पर बात करते हुए फैंस को किस्सा भी सुनाया।

शेफाली ने इंस्टाग्राम पर एक लंबी, दिल छू लेने वाली पोस्ट लिखी। एक्ट्रेस ने बताया कि बचपन से देखे ट्रिप का सपना आखिरकार पूरा हो रहा है, लेकिन निकलने से पहले का सारा माहौल तनाव भरा था। पैकिंग का स्ट्रेस, शाकाहारी खाने की प्लानिंग, इटिनररी में गड़बड़ी, घर से देरी, रात 12 बजे ट्रैफिक जाम, फ्लाइट मिस होने का डर, लंबी लाइनें, विंडो सीट न मिलना और प्यारे पालतू जानवरों को छोड़ने की चिंता, जिसका असर पूरे ‘शाह परिवार शाह कुटुंब’ पर पड़ा।

उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट पर बाहर से सबको एक हंसता-खेलता या खुशमिजाज परिवार दिख रहा था, मगर एक औरत उदास और किताब में छिपी बैठी थी। शेफाली लिखती हैं, “वह औरत मैं ही थी। वही बच्ची जो सालों से इस ट्रिप का सपना देखती आई थी। जिसने इंतजार किया कि बच्चे बड़े हों, शेड्यूल मैच हो, मौका सही हो। जिसे लगता था कि सारी खुशी सिर्फ साथ रहने में है।”

फिर वह दो साल पुरानी सोलो ट्रिप को याद करती हैं, “तब मैं अकेली और उदास थी। कोशिश कर रही थी अकेलेपन में खुशी ढूंढने की। हैरानी हुई कि अकेले होने के बावजूद मैं अकेली नहीं थी।"

पोस्ट की अंत में शेफाली खुद को याद दिलाती हैं, “मदर इंडिया से सिमरन बनने तक, ट्रेन से लटककर लाइफलाइन पकड़ने वाली औरत आज ‘शाह एंड संस’ के साथ ‘तारे जमीन पर’ देखने जा रही है। लेकिन, डार्लिंग… मत भूलो। अकेले हो या सबके साथ, तुम काफी हो।”

--आईएएनएस

 

 

