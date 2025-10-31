मनोरंजन

श्याम खाटू बाबा के जन्मदिन से पहले भक्तों को हंसराज रघुवंशी ने दिया तोहफा, रिलीज किया भक्ति गीत

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। 'मेरा भोला है भंडारी' फेम सिंगर हंसराज रघुवंशी अपने भक्ति गीतों के लिए जाने जाते हैं। सिंगर के भक्ति गीत फैंस के दिलों को छू जाते हैं।

क्योंकि उनके भक्ति गीतों में सिर्फ भक्ति ही नहीं बल्कि आस्था की एक कहानी भी छिपी होती है, जो भक्त को उनके आराध्य के साथ जोड़ती है। अब बाबा खाटू श्याम के जन्मोत्सव से पहले हंसराज रघुवंशी ने अपना नया भक्ति गीत रिलीज कर दिया है, जो आते ही छा गया है।

हंसराज रघुवंशी का नया भक्ति गीत "श्याम बाबा का जन्मदिन" रिलीज कर दिया है। गीत में हंसराज रघुवंशी धोबी का किरदार निभा रहे हैं और वे जहां भी इस्त्री किए कपड़े देने जाते हैं, वहां बाबा खाटू श्याम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। ये देखकर हंसराज बहुत खुश होते हैं और अपनी छोटी सी झोपड़ी में बाबा का जन्मदिन मनाते हैं। गीत के अंत में बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है, जिस पर लिखा है "खाटू श्याम के दरबार में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है, सिर्फ प्रेम और भक्ति का रंग होता है।" गीत रिलीज के साथ ही फैंस को पसंद आ रहा है।

एक यूजर ने खुशी जाहिर करते हुए लिखा, "वाह रघुवंशी जी, आपके गीत ने जन्मोत्सव की खुशी को दोगुना कर दिया है। हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा।"

एक अन्य ने लिखा, "आपकी आवाज में जादू है, ऐसा लग रहा है कि खुद बाबा श्याम ने आप पर खास कृपा की है।"

बता दें कि बाबा खाटू श्याम का जन्मदिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है और इस बार एकादशी 1 नवंबर को सुबह 09 बजकर 11 मिनट से शुरू होगी और 2 नवंबर की सुबह 07 बजकर 31 मिनट तक रहेगी। ऐसे में बाबा श्याम का जन्मदिन देशभर के मंदिरों में 1 नवंबर को मनाया जाएगा, लेकिन देवउठनी एकादशी का व्रत 2 नवंबर को रखा जाएगा।

इसके पीछे के दो कारण हैं। पहला, एकादशी कभी भी दशमी युक्त नहीं होनी चाहिए। दशमी युक्त एकादशी को शुभ नहीं मानते हैं, जबकि दूसरा, एकादशी या कोई भी हिंदू त्योहार उदया तिथि के हिसाब से मनाया जाता है। ऐसे में देवउठनी एकादशी की उदया तिथि 2 नवंबर को है, इसलिए व्रत भी 2 नवंबर को ही रखा जाएगा।

