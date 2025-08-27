शिवानी चक्रवर्ती ने 'चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है' पर बनाई रील, एक्सप्रेशन से जीता फैंस का दिल

मुंबई, 27 अगस्त (आईएएनएस)। बॉलीवुड हो या टीवी इंडस्ट्री, सोशल मीडिया का क्रेज दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। अब यह सिर्फ एक्टिंग तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि एक्टर-एक्ट्रेस और इन्फ्लुएंसर अपने फैंस से जुड़े रहने के लिए इंस्टाग्राम, एक्स समेत कई प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हैं। कभी वीडियो रील्स तो कभी डांस वीडियो पोस्ट कर वह अपने चाहने वालों का ध्यान अपनी ओर खींचते रहते हैं। ऐसी एक प्यारी सी रील टीवी एक्ट्रेस शिवानी चक्रवर्ती ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की है।

इस रील वीडियो में शिवानी चक्रवर्ती 'चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है' गाने पर लिप सिंक करती दिख रही हैं। उनके चेहरे के हाव-भाव इतने शानदार हैं कि मानो वो हर एक बोल को महसूस कर रही हों। उन्होंने वीडियो में जो आउटफिट कैरी किया है, वह उनके फैंस का ध्यान खींचने के लिए काफी है।

शिवानी चक्रवर्ती ने ऑरेंज कलर का सूट पहना हुआ है, जिसकी स्लीव्स पर वाइट कलर का बॉर्डर है। उन्होंने गले में एक चोकर नेकलेस पहना हुआ है, जो उनकी इयररिंग्स से मैच करता है। उन्होंने बालों की पोनीटेल बना रखी है और माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगाई हुई है, जो उनके पूरे लुक को और भी निखारती है।

इस वीडियो के साथ उन्होंने एक मजेदार कैप्शन भी लिखा। उन्होंने लिखा, "हालांकि चूड़ी गायब है।" दरअसल, उन्होंने गाने में 'चूड़ी' का जिक्र तो किया, लेकिन खुद चूड़ी नहीं पहनी और इसी बात को उन्होंने बड़े मजेदार अंदाज में बताया।

फैंस उनके इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं और कमेंट्स में इमोजी भेज रहे हैं।

बात करें गाने 'चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है' की तो यह 1971 में रिलीज फिल्म 'गैम्बलर' का एक मशहूर गाना है, जिसे आज भी लोग उतना ही पसंद करते हैं जितना पांच दशक करते थे। इस गाने को लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने अपनी आवाज दी थी। वहीं संगीत एस. डी. बर्मन ने तैयार किया है। गाने के बोल नीरज ने लिखे हैं। इस गाने को देव आनंद और जहीदा पर फिल्माया गया था।

--आईएएनएस

पीके/विपुल