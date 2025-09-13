शिवकार्तिकेयन की फिल्म 'पराशक्ति' अगले साल पोंगल पर होगी रिलीज

चेन्नई, 12 सितंबर (आईएएनएस)। दक्षिण भारतीय सिनेमा के अभिनेता शिवकार्तिकेयन की फिल्म 'पराशक्ति' का नया टीजर आया है। इसी के साथ ही यह भी पता चल गया है कि ये मूवी कब रिलीज होगी।

निर्देशक सुधा कोंगरा की ये बहुप्रतीक्षित पीरियड ड्रामा अगले साल पोंगल पर 14 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी।

फिल्म के निर्माता डॉन पिक्चर्स ने शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम पर इसका एक वीडियो क्लिप जारी किया। साथ ही बताया कि फिल्म कब रिलीज हो रही है। इस वीडियो में फिल्म के कुछ मजेदार सीन्स दिखाई दे रहे हैं।

इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "इतिहास के माध्यम से एक अद्भुत यात्रा का इंतजार है। पराशक्ति 14 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी।"

फिल्म से जुड़े सूत्रों के अनुसार, इसकी शूटिंग अभी अपने अंतिम चरण में है। फिल्म की शूटिंग की शुरुआत मदुरै से हुई थी। इसके बाद श्रीलंका और पोलाची में इसे शूट किया गया।

'पराशक्ति' में अथर्व और श्रीलीला भी हैं। इसमें 1960 के दशक के मद्रास राज्य की कहानी दिखाई जाएगी। यह शिवकार्तिकेयन की 25वीं फिल्म है। कुछ दिनों पहले इसका एक टीजर जारी किया गया था, जिसमें शिवकार्तिकेयन घर-घर किसी चीज की तलाश करते हुए दिखाई दे रहे थे। वहीं रवि मोहन का किरदार शिवकार्तिकेयन के किरदार को मारने पर आमादा है।

इस फिल्म का संगीत जी वी प्रकाश ने दिया है। फिल्म के स्टंट डायरेक्टर सुप्रीम सुंदर हैं, उनकी देख-रेख में इन्हें शूट किया गया है।

हाल ही में शिवकार्तिकेयन की फिल्म दिल मद्रासी रिलीज हुई थी। इसमें रुकमणी वसंथ के साथ विद्युत जामवाल, बीजू मेनन, शबीर और विक्रांत जैसे स्टार्स भी हैं। यह फिल्म भी दर्शकों को काफी पसंद आ रही है।

एक इंटरव्यू में फिल्म के डायरेक्टर एआर मुरुगदॉस ने बताया था कि इस फिल्म के लिए उनकी पहली पसंद शाहरुख खान थे। उनसे पहले इस किरदार के बारे में बात हुई थी, तब मुरुगदॉस के पास स्क्रिप्ट नहीं थी। फिल्म को लेकर काफी देर हो गई, इसलिए शाहरुख खान के साथ बात नहीं बनी। बाद में शिवकार्तिकेयन को इस फिल्म के लिए उन्होंने चुना।

--आईएएनएस

जेपी/एएस