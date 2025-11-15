मनोरंजन

'शिवा' की 4के में वापसी, नागार्जुन ने फैंस को दिया धन्यवाद

Nov 15, 2025

मुंबई, 14 नवंबर (आईएएनएस)। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार नागार्जुन की फिल्म 'शिवा' शुक्रवार को सिनेमाघरों में 4के वर्जन में रिलीज हो रही है। अभिनेता ने सोशल मीडिया के माध्यम से फिल्म से जुड़े एहसास और पुराने दिनों को ताजा किया।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक प्यारा-सा नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा, "मेरी फिल्म 'शिवा' साल 1989 में रिलीज हुई थी। 36 साल बाद भी 'शिवा' को देखकर लगता है कि जैसे समय ने इसे छुआ ही नहीं है। अब जिंदगी मुझे फिर से उसी जगह पर वापस ले आई, जहां से मैंने ये सबकुछ शुरू किया था।"

उन्होंने लिखा, "जब मैंने ये सब शुरू किया था, तो मुझे बस यही लगा था कि सब किसी संयोग जैसा है। यह फिल्म मुझे ऐसी लगती है, जैसे ऊपर वाले ने इसे मुझे एक तोहफे की तरह दिया है। यह मेरे लिए एक ऐसे सितारों का कण है, जिसने हमें चुना, बदला और भारतीय सिनेमा की दिशा बदल दी। अब जिंदगी मुझे फिर से उसी जगह वापस ले आई है।"

अभिनेता ने लिखा, "ऐसा बहुत कम होता है कि जब जिंदगी आपको उसी पल में वापस ले जाए, जहां से आपने शुरुआत की थी और यह पल मुझे आज भी उतना ही चमकदार लगता है। फिल्म शिवा को 4के में देखते हुए ऐसा लगता है कि यह फिल्म समय से बिल्कुल परे है। फिल्म को देखकर कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि ये पहले आ चुकी है और अब इसे 4के में देखा जा रहा है। फिल्म में लोगों के कपड़े, आवाज, सीन और इसमें जज्बा आज भी वैसा ही लगता है, जैसे मैंने पहले कहा था कि फिल्म शिवा और सितारों की चमक के आगे फीकी नहीं पड़ेगी।"

अभिनेता ने बताया कि उनकी फिल्म शिवा शुक्रवार को फिर से सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। उन्होंने लिखा, "यह फिल्म शुक्रवार को रिलीज करने का मतलब नई पीढ़ी को एक तोहफा देने जैसा है। जिंदगी एक चक्र पूरा करती है। शिवा और मेरे साथ इस सफर में चलने के लिए दर्शकों का धन्यवाद।

