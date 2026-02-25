Dhurandhar 2 Release : 'रणवीर सिंह ही निभा सकते थे ऐसा किरदार', 'धुरंधर' देखने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने की तारीफ

मुंबई: 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली 'धुरधंर -2' का ट्रेलर जल्द ही आने वाला है, लेकिन रिलीज के दिन से ही फिल्म पर प्रोपेगेंडा होने के आरोप लग रहे हैं।

इसी कड़ी में शत्रुघ्न सिन्हा ने फिल्म की जबरदस्त तरीके से तारीफ की है और फिल्म को मास्टरपीस बताया है। अभिनेता का कहना है कि फिल्म का हर एक सीन उत्कृष्ट है और ऐसे में बेमिसाल कृति को प्रोपेगेंडा कहना गलत होगा।

शत्रुघ्न सिन्हा बहुत कम ही फिल्मों की तारीफ करते हैं, लेकिन अब उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर फिल्म 'धुरंधर' के हर किरदार की तारीफ की है। अभिनेता का कहना है कि फिल्म को बेहद खूबसूरती और वास्तविक ढंग से बनाया गया है और हर किरदार अपनी-अपनी कहानी को दिखाता है।

उन्होंने लिखा, "वाह! अभी-अभी मैंने सबसे चर्चित फिल्म देखी, एक बेमिसाल कृति! 'धुरंधर'। ये कैसी 'प्रचार फिल्म'? फिल्म तो फिल्म ही होती है। ये एक बेहतरीन फिल्म है, बेहद दिलचस्प, मनोरंजक और पूरी ईमानदारी से बनी हुई। बैंकॉक, थाईलैंड में (पाकिस्तान को दर्शाते हुए) सेट भी बेहद खूबसूरती से और वास्तविक ढंग से बनाए गए हैं।"

शत्रुघ्न सिन्हा ने फिल्म के हर किरदार की दिल खोलकर तारीफ की। उन्होंने लिखा, "इस फिल्म को एक अद्भुत दृश्य अनुभव बनाने वाले सभी प्रतिभाशाली कलाकारों और क्रू को हार्दिक बधाई! हर कलाकार ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। रणवीर सिंह इस भूमिका में फिट बैठते हैं और मुझे नहीं लगता है कि उनके सिवा उस किरदार को कोई और कर सकता था। सबसे बेहतरीन संजय दत्त और अक्षय खन्ना ने पर्दे पर एक असाधारण भूमिका निभाकर अपनी अलग पहचान बनाई। सबसे खास बात, हमारे प्रिय मित्र, राकेश बेदी ने एक अद्भुत और शानदार भूमिका से हमारा दिल जीत लिया है, जो केवल वही कर सकते थे।"

शत्रुघ्न सिन्हा ने पोस्ट में फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर की भी तारीफ की। बता दें कि रिलीज के बाद से ही फिल्म लगातार आलोचकों और सभी बड़ी हस्तियों से तारीफ पा रही है। हर किसी ने धुरंधर देखने के बाद फिल्म की तारीफ की है। फिल्म का दूसरा पार्ट 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगा। कहा यह भी जा रहा है कि फिल्म का ट्रेलर 7 मार्च को रिलीज हो सकता है लेकिन मेकर्स की तरफ से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

