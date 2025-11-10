मनोरंजन

'शादी में जरूर आना' को 8 साल पूरे, एक्ट्रेस कृति खरबंदा ने शेयर की यादें

Nov 10, 2025, 11:45 AM

मुंबई, 10 नवंबर (आईएएनएस)। अभिनेता राजकुमार राव और एक्ट्रेस कृति खरबंदा अभिनीत फिल्म 'शादी में जरूर आना' को रिलीज़ हुए सोमवार को 8 साल पूरे हो गए। अभिनेत्री कृति खरबंदा ने फिल्म से जुड़ी पुरानी यादों को सोशल मीडिया के माध्यम से ताजा किया।

कृति खरबंदा ने इंस्टाग्राम पर पर्दे के पीछे की कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें वे फिल्म के मुख्य कलाकार और टीम के साथ मस्ती-मजे करती दिख रही हैं। अभिनेत्री ने पोस्ट के साथ एक प्यारा सा कैप्शन दिया, जिसमें उन्होंने लिखा, "सत्तू और आरती को आठ साल पूरे हो गए हैं।"

सत्तू और आरती फिल्म के मुख्य किरदारों का नाम है, जिसे अभिनेता राजकुमार राव और अभिनेत्री कृति खरबंदा ने पर्दे पर जीवंत किया था।

रत्ना सिन्हा के निर्देशन में बनी फिल्म 'शादी में जरूर आना' साल 2017 में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी, गाने और किरदारों ने दर्शकों का दिल जीता था। इसके गाने आज भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते रहते हैं। वहीं, फिल्म के गाने 'मेरा इंतकाम देखेगी' और 'तू बनजा गली बनारस की' जैसे गाने काफी पॉपुलर हुए थे।

यह फिल्म सत्येंद्र (राजकुमार राव) और आरती (कृति खरबंदा) के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म में दोनों की मुलाकात अरेंज मैरिज प्रपोजल के जरिए होती है। फिर दोनों की शादी तय हो जाती है लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है, जब आरती अपने सपने को पूरा करने के लिए शादी वाले दिन भाग जाती है। इसके बाद उनकी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। कहानी में प्रेम, विश्वासघात, सामाजिक अपेक्षाओं और व्यक्तिगत विकास के विषयों को उजागर किया गया है, जहां दोनों अपनी बदलती भावनाओं और परिस्थितियों से जूझते हैं।

फिल्म की शूटिंग उत्तर प्रदेश में हुई थी। इस फिल्म ने अभिनेत्री कृति खरबंदा के करियर को एक नई पहचान दी थी।

अभिनेत्री हाल ही में फिल्म 'हाउसफुल 5' में नजर आई थीं। तरुण मनसुखानी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, डिनो मोरिया, जैकलीन फर्नांडीज, सोनम बाजवा, नरगिस फाखरी, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, चित्रांगदा सिंह, फरदीन खान, चंकी पांडे, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, रंजीत, सौंदर्या शर्मा और आकाशदीप साबिर जैसे स्टार्स शामिल हैं।

