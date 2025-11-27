मनोरंजन

शादी की सालगिरह पर कांची कौल ने पति शब्बीर अहलूवालिया को बताया 'घर', शेयर किया अनदेखा वीडियो

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 27, 2025, 04:42 PM
शादी की सालगिरह पर कांची कौल ने पति शब्बीर अहलूवालिया को बताया 'घर', शेयर किया अनदेखा वीडियो

मुंबई, 27 नवंबर (आईएएनएस)। लोकप्रिय टेलीविजन अभिनेता शब्बीर अहलूवालिया गुरुवार को अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं। इस अवसर पर उनकी पत्नी और अभिनेत्री कांची कौल ने खास अंदाज में सोशल मीडिया के माध्यम से साथ बिताए हुए पल को याद किया।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट की, जिसमें दोनों साथ में मौज-मस्ती करते नजर आ रहे हैं। अभिनेत्री ने शब्बीर को अपना घर बताते हुए लिखा, "हमें मिले 17 साल हो गए और इस बात को 14 साल हो गए, जब हमने ये तय किया था कि हम दोनों मिलकर अपनी कहानी खुद बनाएंगे। साथ जीएंगे और संवारेंगे। हर साल हमाराे रिश्ते में गहराई और मायने जुड़ते जा रहे हैं। जीवन के हर संघर्ष में मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद।''

अभिनेत्री कांची कौल ने अभिनेता को अपना घर बताया। उन्होंने लिखा, "हम दोनों तो वाइल्ड थे और अब हम अपने छोटे-छोटे शौक को साथ में बड़ा कर रहे हैं। हमने एक-दूसरे को जिंदगी के हर मोड़ पर संभाला।''

अभिनेत्री ने आगे बताया कि हमारा प्यार कभी भी परफेक्ट होने पर नहीं टिका, बल्कि ये तो हमेशा मजबूत रहने पर टिका रहा है। यह हर एक दिन की पसंद है और आज भी ये रिश्ता इसलिए ही चल रहा है।

उन्होंने लिखा, "हमने एक दूसरे को रोजाना उसी नरमी के साथ स्वीकार किया। किसने सोचा था कि शादी इतनी गहरी, इतनी बड़ी और इतनी मायनेदार हो सकती है? दो बेफिक्र दिल, जो मिले थे बिना किसी प्लान के और आज हम एक साथी, सबसे अच्छे दोस्त, माता-पिता, प्रेमी, सब बन गए।

उन्होंने आगे लिखा कि हम हर कदम साथ चले, कभी हंसते-हंसते, कभी जिंदगी के तूफानों को मिलकर संभालते हुए, कभी बहुत प्यार में डूबकर, कभी अपनी बनाई इस खूबसूरत दुनिया को देखकर भावुक होकर, लेकिन हमेशा साथ। हमेशा एक-दूसरे के पास लौट आते हैं, जैसे ही मौका मिलता है।

उन्होंने लिखा कि ये रहा हमारा जश्न, 17 साल साथ बनने का, 14 साल एक-दूसरे को चुनने का और पूरी जिंदगी साथ प्रेम में जीने का। हमेशा-हमेशा, इस जीवन में और हर अगले जीवन में भी।

--आईएएनएस

एनएस/डीएससी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...