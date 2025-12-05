मनोरंजन

शादी की पहली सालगिरह पर शोभिता धुलिपाला ने पति नागा चैतन्य पर लुटाया प्यार

Dec 05, 2025

मुंबई, 4 दिसंबर (आईएएनएस)। साउथ सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री सामंथा रुद्र प्रभु और नागाचैतन्य ने साल 2017 में शादी की थी और महज कुछ सालों के बाद ही दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। हालांकि, दोनों के तलाक की वजह अभी तक सामने नहीं आई है।

जहां सामंथा ने हाल ही में राजनिदिमोरु से शादी की है, वहीं नागा चैतन्य ने अभिनेत्री शोभिता धुलिपाला से 4 दिसंबर, 2024 को हैदराबाद के आइकॉनिक अन्नापूर्णा स्टूडियो में शादी की थी। दिलचस्प बात यह है कि सामंथा की दूसरी शादी चैतन्य और शोभिता की शादी की सालगिरह से ठीक तीन दिन पहले हुई है। अब दोनों की शादी को एक साल पूरा हो गया है।

एक साल पूरा होने पर अभिनेत्री शोभिता ने इंस्टाग्राम पर खुशी जाहिर करते हुए शादी का वीडियो शेयर किया। इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, "जैसे हवा हमेशा अपने घर की ओर ही बहती है, बिल्कुल वैसे ही मैं अपने पति के साथ इस एक साल के सफर में ताजा और नया महसूस कर रही हूं, जैसे सोना तपकर नया महसूस करता है। एक साल बीत गया ‘मिसेज’ बने हुए।"

अभिनेत्री के पोस्ट करने के बाद उनके दोस्त, फैंस और साथी कलाकारों ने लाइक और कमेंट की बौछार कर दी और कमेंट सेक्शन में तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। नागा चैतन्य ने कमेंट करते हुए लिखा, "तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनकर मैं खुद को धन्य महसूस करता हूं। सालगिरह की शुभकामनाएं।" वहीं, दिया मिर्जा ने हार्ट इमोजी के साथ प्रतिक्रिया दी।

शोभिता धुलिपाला ने अनुराग कश्यप की फिल्म रमन राघव 2.0' से बॉलीवुड डेब्यू किया था, लेकिन असल पहचान उन्हें 'मेड इन हेवन' से मिली थी। शोभिता धुलिपाला 'कालाकंदी' और 'शेफ' जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं। देव पटेल द्वारा निर्देशित एक्शन थ्रिलर फिल्म में, शोभिता सीता के रूप में नजर आई थीं। उन्होंने 'मंकी मैन' से हॉलीवुड में अपनी शुरुआत की थी।

--आईएएनएस

एनएस/डीएससी

