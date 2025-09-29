शादी अटेंड करने दिल्ली निकले सनी देओल, कार चलाते हुए शेयर किया मजेदार वीडियो

मुंबई, 28 सितंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सनी देओल ने रविवार को अपने प्रशंसकों के साथ एक मजेदार वीडियो साझा किया।

उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह कार चलाते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "मैं निकला गड्डी लेके, अगला पड़ाव दिल्ली।"

यह कैप्शन उनकी सुपरहिट फिल्म 'गदर: एक प्रेम कथा' के मशहूर गाने की पंक्ति से प्रेरित है।

वीडियो में सनी देओल अपनी दिल्ली यात्रा के बारे में बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। वह कहते हैं, "दिल्ली जा रहे हैं, शादी में। वहां पर सब आए हुए हैं।"

सनी देओल लंबे समय से भारतीय सिनेमा में अपने दमदार अभिनय और एक्शन से दर्शकों का दिल जीतते रहे हैं। 'गदर' और 'बॉर्डर' जैसी फिल्मों में उनके किरदारों ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया।

अभिनेता के अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो उनकी आगामी फिल्म 'बॉर्डर 2' है। रिलीज डेट के साथ फिल्म का पहला पोस्टर जारी कर दिया गया है। फिल्म निर्माताओं ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज डेट के साथ बताया कि सनी देओल की टीम एक बार फिर से देश के लिए लड़ने को तैयार है।

एक्शन वॉर ड्रामा फिल्म में सनी के अलावा, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन, अहान शेट्टी, मेधा राणा, मोना सिंह और सोनम बाजवा जैसे सितारे नजर आएंगे।

अनुराग सिंह के निर्देशन में बन रही यह फिल्म 1999 के कारगिल युद्ध पर आधारित है, जबकि 1997 की मूल ‘बॉर्डर’ फिल्म 1971 के लोंगेवाला युद्ध पर थी। 'बॉर्डर 2' को भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जे.पी. दत्ता और निधि दत्ता प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसे गुलशन कुमार और टी-सीरीज के साथ जे.पी. फिल्म्स प्रस्तुत करेगा।

फिल्म 22 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

--आईएएनएस

एनएस/एएस