शत्रुघ्न सिन्हा ने मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को दी दादासाहब फाल्के पुरस्कार मिलने पर बधाई

Sep 24, 2025, 02:20 AM
शत्रुघ्न सिन्हा ने मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को दी दादासाहब फाल्के पुरस्कार मिलने पर बधाई

नई दिल्ली, 23 सितंबर (आईएएनएस)। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल के फैंस के लिए खुशी का दिन है क्योंकि एक्टर को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का आयोजन दिल्ली के विज्ञान भवन में हो रहा है जहां बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा के बड़े स्टार्स मौजूद हैं। इस मौके पर दिग्गज एक्टर और एक्टर मोहनलाल के दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा ने एक्टर को दिल खोलकर बधाई दी है

अपने आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट पर शत्रुघ्न सिन्हा ने मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को बधाई दी है। एक्टर ने लिखा, "मलयालम सुपरस्टार, सबसे चर्चित व्यक्तित्व वाले फिल्मकार और एक बेहद करीबी दोस्त, महान मोहनलाल, को प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने पर हार्दिक बधाई! आप सचमुच इसके हकदार हैं। दशकों से सिनेमा में उनका समृद्ध काम उनके समर्पण, प्रतिबद्धता और उत्कृष्ट योगदान को दर्शाता है। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे! जय हिंद!" पोस्ट के साथ एक्टर ने अपनी और मोहनलाल की फोटोज शेयर की हैं जिसमें वे उनकी ही बुक का अनावरण कर रहे हैं।"

दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा की प्रगति के लिए योगदान और विकास में अहम भूमिका निभाने के तौर पर दिया जाता है। इस बार मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को चुना गया है, जिन्होंने सिर्फ मलयालम ही नहीं बल्कि हिंदी, तेलुगू, कन्नड़ और तमिल भाषा की फिल्मों में काम किया है।

एक्टर को इससे पहले कई फिल्मों के लिए नेशनल अवॉर्ड भी मिल चुका है जिसमें 2016 में फिल्म "मुंथिरी वल्लिका" के लिए स्पेशल ज्यूरी अवॉर्ड, जनता गैराज के लिए स्पेशल ज्यूरी अवार्ड, और 1999 में फिल्म 'वानप्रथम' के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड शामिल है।

वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर की 'दृश्यम-3' आ रही है। एक्टर ने 22 सितंबर से ही फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है, लेकिन अभी फिल्म मलयालम भाषा में बन रही है। फिल्म को हिंदी में देखने के लिए दर्शकों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा।

