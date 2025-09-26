शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने करीबी दोस्त फिरोज खान को किया याद, बर्थ एनिवर्सरी पर शेयर की फोटो

नई दिल्ली, 25 सितंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा का संजीव कुमार और फिरोज खान से खास नाता था। शत्रुघ्न सिन्हा ने फिरोज खान के साथ फिल्म कशमकश की थी, जिसमें एक्टर के रेखा के साथ रोमांटिक सीन भी थे।

फिल्म को खूब पसंद किया गया था, लेकिन आज शत्रुघ्न सिन्हा ने फिरोज खान को याद करके अपने दोस्ती के दिनों की मस्ती को याद किया है।

आज फिरोज खान की बर्थ एनिवर्सरी है। 27 अप्रैल 2009 को एक्टर का निधन हो गया था। शत्रुघ्न सिन्हा ने एक्टर के नाम एक पोस्ट शेयर किया है। पोस्ट में वह एक्टर फिरोज खान के साथ बैठे हैं और हाथ में ड्रिंक ले रखी है। दूसरी फोटो बहुत पुरानी है, जिसमें अमरीश पुरी, शत्रुघ्न सिन्हा, और फिरोज खान समेत कई दिग्गज स्टार स्टेज शेयर कर रहे हैं।

फोटोज को पोस्ट कर एक्टर ने कैप्शन में लिखा- "बेहद स्टाइलिश और बेजोड़ अभिनेता, महान फिल्म निर्माता फिरोज खान को प्यार और स्नेह के साथ याद करते हैं। वह अपने शानदार काम, गीतों, संगीत और अपनी फिल्मों द्वारा निर्मित माहौल के साथ हमारे दिलों में बसते हैं। फिरोज खान अमर रहें!"

बता दें कि मशहूर एक्टर फिरोज खान ने साल 1960 में फिल्म दीदी से अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन इस फिल्म में एक्टर को लीड रोल नहीं मिला। एक्टर सेकेंड लीड बने थे, जिसके बाद उन्होंने दयावान, एक खिलाड़ी एक हसीना, यलगार, खून और पानी जैसी फिल्में कीं।

एक्टर को आखिरी बार अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम में देखा गया था, जो कि 2007 में रिलीज हुई थी। एक्टर ने फिल्म में विलेन का रोल प्ले किया था। फिल्म बड़े पर्दे पर हिट साबित हुई थी।

एक्टर ने अपने करियर में कई अवार्ड भी जीते। उन्हें फिल्म ‘आदमी और इंसान’ के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, साल 2000 में फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट, और साल 2004 में आईफा का अवार्ड मिला।

--आईएएनएस

पीएस/जीकेटी