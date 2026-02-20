Shatak Film Review : दृढ़ विश्वास, साहस और राष्ट्र निर्माण की एक सदी

निर्देशक: आशीष मल्ल, लेखक: अनिल अग्रवाल, नितिन सावंत, रोहित गहलोत, उत्सव दान, परिकल्पना: अनिल धनपत अग्रवाल, अवधि: 112 मिनट, रेटिंग: 4.5

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में दशकों से बहुत कुछ कहा गया है, आलोचना की गई और बहसें भी हुई। 'शतक' बाकी फिल्मों से अलग है, और यह पर्दे पर चर्चा को अनुभव में, बहस को समझ में और इतिहास को जीवंत क्षणों को बखूबी दिखाती है।

यह फिल्म सिर्फ घटनाओं के बारे में नहीं है; यह उन लोगों, उनके साहस और अटूट दृढ़ विश्वास के बारे में है जो भारत के सबसे प्रभावशाली आंदोलनों में से एक के पीछे थे। यह फिल्म आरएसएस के पहले 50 वर्षों को समेटती है, और आने वाले 50 वर्षों की कहानी को भी सामने लाती है। यह एक सिनेमाई यात्रा है जो दर्शकों को आगे आने वाली घटनाओं के लिए उत्सुक कर देती है।

पहले ही सीन से, 'शतक' ऐतिहासिक कहानी कहने की एक उत्कृष्ट कृति के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर लेती है। भारत की उन अग्रणी फिल्मों में से एक जो लाइव-एक्शन को अत्याधुनिक तकनीक के साथ जोड़ती है, यह अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि ऐतिहासिक हस्तियों और क्षणों को आश्चर्यजनक यथार्थवाद के साथ जीवंत करने के लिए एक सहज सेतु की तरह काम करती है।

फिल्म में डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार का चित्रण अत्यंत मार्मिक तरीके से दिखाया गया है। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो भारत के भुला दिए गए नायक हैं, जिनका अनुशासन, चरित्र और सेवा में दृढ़ विश्वास एक सदी लंबे मिशन की नींव बना। उनके प्रारंभिक जीवन, उनकी सादगी और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनके द्वारा किए गए बलिदानों को देखकर वे न केवल एक संस्थापक, बल्कि एक दूरदर्शी व्यक्ति के रूप में उभर कर आते हैं, जिनके शांत संकल्प ने एक ऐसे आंदोलन को आकार दिया जो उनसे कहीं अधिक विशाल था।

शुरुआती दिनों की सादगी, खुले मैदान, छोटी-छोटी सभाएं, एक विचार के साथ शुरुआती कदम, सच्चे, जीवंत और प्रेरणादायक प्रतीत होते हैं। ये दृश्य हमें याद दिलाते हैं कि महान आंदोलन अक्सर सबसे साधारण परिवेश में जन्म लेते हैं और दिखावे के बजाय समर्पण से पोषित होते हैं।

जैसे-जैसे कहानी गुरुजी माधव सदाशिव गोलवलकर के नेतृत्व की ओर बढ़ती है, फिल्म का मिजाज गहरा होता जाता है, जिसमें आत्मनिरीक्षण, तनाव और दृढ़ता के क्षणों को पर्दे पर दिखाया गया है। फिल्म स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और फिर महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर लगे कई प्रतिबंधों के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती है और उन्हें सूक्ष्म नाटकीयता के बजाय शांत गंभीरता से पेश करती है। फिल्म में संगठन के पुनर्निर्माण को बारीकी से ध्यान देकर दर्शाया गया है। यह रणनीतिक दूरदर्शिता, नैतिक साहस और अटूट प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। फिल्म इन अध्यायों को जीवंतता प्रदान करती है, जिससे दर्शकों को चुनौतियों के व्यापक महत्व और व्यापकता को समझने का अवसर मिलता है।

शतक सिर्फ संगठन के इतिहास के बारे में नहीं है; यह भारत के राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण क्षणों को दर्शाती है। दादर और नागर हवेली की मुक्ति को संयम और गरिमा के साथ चित्रित किया गया है, जो स्वतंत्रता का एक शांत लेकिन सशक्त उत्सव है। कश्मीर को सुरक्षित करने के प्रयास और अशांत समय में दिए गए मार्गदर्शन को संवेदनशीलता और सटीकता के साथ दिखाया गया है, जो दर्शकों को याद दिलाता है कि भारत के भविष्य को आकार देने में आरएसएस ने पर्दे के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये दृश्य साहस, दूरदर्शिता और सेवा भावना का प्रमाण हैं, जिन्हें इस तरह से प्रस्तुत किया गया है कि स्क्रीन बंद होने के बाद भी लंबे समय तक मन में गूंजते रहते हैं।

'शतक' फिल्म की खासियत यह है कि यह इतिहास में मानवीय कहानियों पर केंद्रित है। घर छोड़कर जाने वाले युवा स्वयंसेवक, अनिश्चितता का सामना कर रहे परिवार, चुपचाप बड़ी जिम्मेदारी उठाने वाले स्वयंसेवक, फिल्म उनके भावों, भय और अटूट समर्पण को बखूबी दर्शाती है। फिल्म का हर दृश्य इतने ठहराव के साथ आता है कि दर्शक प्रतिबद्धता के भार और उद्देश्य की महानता को महसूस कर सकें, जिससे इतिहास बेहद व्यक्तिगत और मार्मिक बन जाता है।

'शतक' की पूरी टीम ने फिल्म को बनाने में बहुत मेहनत की है। अनिल डी. अग्रवाल द्वारा परिकल्पित, आशीष मल्ल द्वारा सूक्ष्मता और सावधानी से निर्देशित, और वीर कपूर द्वारा सह-निर्माता आशीष तिवारी के साथ अदा 360 डिग्री एलएलपी के बैनर तले निर्मित यह फिल्म जुनून, ईमानदारी और दृढ़ विश्वास का परिणाम है। हर रचनात्मक निर्णय इतिहास, संगठन और उन लोगों के प्रति सम्मान को दर्शाता है जिनकी कहानियां फिल्म में बताई जा रही हैं। फिल्म निर्माता सनसनीखेज दृश्यों का सहारा ले सकते थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने प्रामाणिकता, सटीकता और गहराई को अपनाया।

'शतक' महज इतिहास को पर्दे पर नहीं दिखाती, बल्कि यह दृढ़ विश्वास, साहस और सेवा की एक भावनात्मक और आंखें खोलने वाली पड़ताल है। यह आरएसएस के बारे में होने वाली बहसों को समझ और सहानुभूति में बदल देता है, दर्शकों को दिखाता है कि हर आंदोलन के पीछे ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन को अपने से बड़े किसी विचार के लिए समर्पित करने को तैयार रहते हैं। अंत में, दर्शक आरएसएस की एक सदी लंबी यात्रा, राष्ट्र निर्माण में इसकी भूमिका और इसके सदस्यों की शांत, अटूट प्रतिबद्धता के प्रति गहरा सम्मान लेकर लौटते हैं।

कम शब्दों में कहें तो, शतक आस्था, दृढ़ता और समर्पण का एक सिनेमाई उत्सव है। यह मार्मिक, प्रेरणादायक और अविस्मरणीय है। यह एक ऐसी फिल्म है जो न केवल इतिहास को दर्शाती है, बल्कि आपको उसे महसूस कराती है, उसे जीने का अनुभव कराती है, और उन पुरुषों और महिलाओं की प्रशंसा करने पर मजबूर करती है जिन्होंने इसे आकार दिया। पहले 50 वर्षों को शानदार ढंग से दर्शाया गया है और अगले 50 वर्षों का बेसब्री से इंतजार है। शतक मात्र एक फिल्म नहीं है; यह एक ऐसे विचार को भावपूर्ण श्रद्धांजलि है जिसने झुकने से इनकार कर दिया।

'शतक' कहानी कहने की कला, ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि और भावनात्मक प्रभाव का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह आरएसएस और उन आम लोगों को एक मार्मिक, प्रेरणादायक और अत्यंत प्रशंसनीय श्रद्धांजलि है जिनके असाधारण समर्पण ने राष्ट्र को आकार देने में योगदान दिया।

निर्देशक: आशीष मॉल, निर्माता: वीर कपूर, परिकल्पना: अनिल धनपत अग्रवाल, सह-निर्माता: आशीष तिवारी, सहयोगी निर्माता: अशोक प्रधान, मयंक पटेल, कबीर सदानंद, लेखक: नितिन सावंत, रोहित गहलोत, उत्सव दान, कार्यकारी निर्माता: अभिनव शिव तिवारी।