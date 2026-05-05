शूटिंग के दौरान बहुत गंभीर, भावुक और समझदार रहते हैं विक्रम फडनीस : मनीष पॉल

मुंबई, 5 मई (आईएएनएस)। अभिनेता मनीष पॉल जल्द ही विक्रम फडनीस की नई फिल्म में नजर आएंगे। मनीष ने बताया कि वह विक्रम को 10 साल से भी ज्यादा समय से जानते हैं। उनके मुताबिक, शूटिंग के दौरान विक्रम एक अलग ही इंसान होते हैं। वे अपने काम को लेकर बहुत गंभीर, भावुक और समझदार रहते हैं।

मनीष ने सेट से ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों की एक सीरीज शेयर की, जिसमें वह फडनीस और अभिनेत्री सैयामी खेर नजर आ रहे हैं। इस फिल्म में ताहिर राज भसीन भी हैं।

उन्होंने लिखा, “मैं विक्रम फडनीस को एक दशक से भी ज्यादा समय से जानता हूं। हमारी बातचीत हमेशा बहुत मज़ेदार और थोड़ी पागलपन भरी होती थी। सेट पर वह बिल्कुल अलग इंसान होते हैं। पूरी तरह अपने काम के प्रति समर्पित, भावनाओं से भरे हुए, समझदार और एक पेशेवर निर्देशक जैसी सोच रखने वाले।”

उन्होंने लिखा, “तुम पर बहुत गर्व है, विक्रम (मैं यह बात फिर कभी नहीं कहूंगा)। और इस रोल और इस फिल्म के लिए तुम्हारा शुक्रिया! सेट पर बिताया हर पल मुझे बहुत पसंद आया। अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता कि दर्शक वह जादू देखें जो तुमने रचा है।”

मनीष ने अपने करियर की शुरुआत दिल्ली में स्कूलों और कॉलेजों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एक होस्ट के रूप में की। इसके बाद उन्हें ‘घोस्ट बना दोस्त’ में भूत का किरदार निभाते हुए देखा गया। मनीष ने ‘लव गुरु’, ‘राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी’, ‘जिंदादिल’, ‘शशश...फिर कोई है’ और ‘कहानी शुरू’ जैसे कई धारावाहिकों में अभिनय किया है।

वह 2010 में अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ अभिनीत फिल्म ‘तीस मार खां’ में नजर आए थे। मनीष ने ‘मिक्की वायरस’ में मिक्की नाम के एक कंप्यूटर विशेषज्ञ के मुख्य किरदार के रूप में अपना डेब्यू किया।

मनीष को हाल ही में ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ में देखा गया था। इस फिल्म में वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, सान्या मल्होत्रा, रोहित सराफ और अक्षय ओबेरॉय भी हैं। इस फिल्म का निर्देशन शशांक खेतान ने किया है और इसे करण जौहर ने प्रोड्यूस किया है।

इसके बाद वह सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया के साथ नजर आएंगे। यह फिल्म सांस्कृतिक लोककथाओं पर आधारित होगी। ये फिल्म इस साल सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।

--आईएएनएस

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