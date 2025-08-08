शूटिंग के अंतिम चरण में ‘मस्ती 4’, मिलाप जावेरी ने टीम को कहा 'धन्यवाद'

मुंबई, 8 अगस्त (आईएएनएस)। बॉलीवुड की लोकप्रिय कॉमेडी फ्रेंचाइजी ‘मस्ती’ की चौथी कड़ी ‘मस्ती 4’ की शूटिंग अंतिम चरण में है। फिल्म का यूके शेड्यूल पूरा हो चुका है। निर्देशक मिलाप जावेरी ने इस मौके पर अपनी भावनाएं साझा कीं। सोशल मीडिया पोस्ट कर उन्होंने उम्मीद जताई कि वह इस फ्रेंचाइजी की लोकप्रियता और प्रशंसकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे।

मिलाप ने साल 2004 में आई ‘मस्ती’ की स्क्रिप्ट लिखी थी। वहीं, वे 'मस्ती 4' का निर्देशन कर रहे हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर सेट से विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख और आफताब शिवदासानी के साथ तस्वीरें साझा कीं।

उन्होंने कैप्शन में लिखा, “जब मैंने ‘मस्ती’ की स्क्रिप्ट लिखी थी, तब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं इन तीनों के साथ ‘मस्ती 4’ डायरेक्ट करूंगा।”

उन्होंने बताया कि यूके शेड्यूल खत्म होने के साथ ही फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है।

मिलाप ने कहा, “इन तीनों एक्टर्स ने सेट पर जो मस्ती और एनर्जी लाई, उसे मैं बहुत मिस करूंगा। इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, खासकर काम को एंजॉय करना।”

उन्होंने यह भी कहा कि वे इस फ्रेंचाइजी की जिम्मेदारी को समझते हैं और उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को यह फिल्म पसंद आएगी।

उन्होंने विवेक, रितेश और आफताब को न केवल शानदार एक्टर बल्कि अपना दोस्त बताते हुए कहा कि उनकी जिंदगी इनके साथ काम करके और भी शानदार हो गई।

मिलाप ने इंद्र कुमार, प्रोड्यूसर एकता कपूर, जी स्टूडियोज और पूरी टीम का आभार जताया। उन्होंने जेनेलिया देशमुख का भी आभार जताया, जिन्हें डायरेक्ट करने का मौका उन्हें पहली बार मिला। मिलाप ने कास्ट और क्रू को धन्यवाद देते हुए कहा, “सिनेमाघरों में जल्द मिलते हैं!”

जेनेलिया ने पोस्ट पर रिप्लाई देते हुए कमेंट सेक्शन में लिखा, “मिलाप, तुमने कर दिखाया। एक और फिल्म पूरी!”

‘मस्ती’ फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म 2004 में रिलीज हुई थी, जिसमें अजय देवगन, विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख, आफताब शिवदासानी, लारा दत्ता, अमृता राव, तारा शर्मा और जेनेलिया मुख्य भूमिकाओं में हैं।

इस कॉमेडी फिल्म ने दर्शकों का दिल जीता और इसके बाद ‘ग्रैंड मस्ती’ और ‘ग्रेट ग्रैंड मस्ती’ जैसे सीक्वल आए। ‘मस्ती 4’ इस साल के अंत में सिनेमाघरों में रिलीज होने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

एमटी/केआर