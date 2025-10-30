मनोरंजन

शशि थरूर को करण जौहर और मलाइका अरोड़ा से है ये शिकायत

Oct 30, 2025

मुंबई, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने करण जौहर और मलाइका अरोड़ा का एक वीडियो शेयर करते हुए एक शिकायत की है। उनकी यह पोस्ट सोशल मीडिया पर छाई हुई है।

दरअसल, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें फिल्ममेकर करण जौहर ने एक शख्स से कहा कि उनका अंदाज शशि थरूर जैसा लगता है और वह बोलते भी उनके जैसे ही हैं।

इस पर बॉलीवुड अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा ने भी सहमति जताई। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसे कई लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर शेयर किया है।

वीडियो राजनेता शशि थरूर तक भी पहुंचा। उन्होंने इसे शेयर करते हुए मजाकिया अंदाज में लिखा, "करण जौहर और मलाइका अरोड़ा से कहना चाहूंगा कि दोनों को मुझसे मिले हुए तो बहुत समय हो गया है।"

यह वीडियो फैशन-बेस्ड रिएलिटी शो 'पिच टू गेट रिच' का है, जिसमें एक इन्वेस्टर करण जौहर और मलाइका के सामने अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग लेने पहुंचा था।

इससे पहले कांग्रेस नेता शशि थरूर ने आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की तारीफ की थी। इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें ट्रोल किया था। कुछ लोगों ने उनके पोस्ट को पेड प्रमोशन तक कह दिया था। इस पर शशि थरूर ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा था कि वह 'बिकाऊ नहीं' हैं।

शशि थरूर ने सीरीज की स्‍क्रिप्‍ट, आर्यन के निर्देशन और चुटीले व्यंग्य की तारीफ करते हुए अभिनेता शाहरुख खान को बधाई दी थी। इसके बाद कुछ लोग उन्हें ट्रोल करने लगे और कहने लगे कि शशि थरूर ने नया बिजनेस शुरू कर दिया है।

शश‍ि थरूर ने इस पोस्ट पर तीखा पलटवार किया और लिखा, ''मैं बिकाऊ नहीं हूं, मेरे दोस्त। मेरे द्वारा व्यक्त की गई किसी भी राय के लिए कभी किसी ने नकद या वस्तु के रूप में कोई भुगतान नहीं किया है।''

उन्होंने यह भी बताया था कि फुर्सत के पल में उन्होंने यह सीरीज अपने मैनेजर के कहने पर देखी थी, जो एक सही निर्णय था।

