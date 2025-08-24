मनोरंजन

शास्त्रीय गायिका कौशिकी चक्रवर्ती को मिला टाइम्स स्क्वायर पर सम्मान

Aug 24, 2025, 05:49 AM

मुंबई, 23 अगस्त (आईएएनएस)। 'मिर्जिया' और 'शिकारा' जैसी फिल्मों में अपनी आवाज देने वाली और पटियाला घराने से ताल्लुक रखने वाली प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका कौशिकी चक्रवर्ती को न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर के बिलबोर्ड पर फीचर किया गया है।

कौशिकी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की खयाल गायिकी के लिए जानी जाती हैं। साथ ही, वह पटियाला घराने से ताल्लुक रखती हैं। वे पहली भारतीय शास्त्रीय गायिका हैं, जिन्हें टाइम्स स्क्वायर के इस प्रसिद्ध बिलबोर्ड पर जगह मिली है।

कौशिकी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि जब उन्हें पहली बार इसके बारे में पता चला, तो उन्होंने किसी को नहीं बताया था।

गायिका ने कहा, "सच कहूं, यह सब मेरे लिए एक सपने जैसा था, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। टाइम्स स्क्वायर के बिलबोर्ड पर मेरा नाम आया तो मुझे पहले तो यकीन ही नहीं हुआ था कि यह सब सच है। इसलिए मैंने किसी को इसके बारे में नहीं बताया था।"

उन्होंने आगे कहा, “यह मेरे संगीत और उस विरासत के लिए बहुत मायने रखता है, जो मेरे दिल के करीब है। बाबा, मेरे सुपरहीरो, बहुत खुश और गर्व महसूस कर रहे हैं, और यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।”

यह फीचर स्पॉटिफाई के ग्लोबल इक्वल कैंपेन का हिस्सा है, जो दुनियाभर की संगीत में अग्रणी महिलाओं को उजागर करता है।

हाल ही में उन्होंने अपनी आत्मकथात्मक एल्बम ‘पंख’ रिलीज किया है, जो देश भर में उनके टूर का केंद्र बिंदु बना है। ‘पंख’ अपनी भावनात्मक गहराई, आध्यात्मिकता और उत्कृष्ट गायिकी के कारण आज के समय में संगीत की नई संभावनाएं खोल रहा है। कौशिकी की बढ़ती वैश्विक पहचान साबित करती है कि शास्त्रीय संगीत पारंपरिक सीमाओं से बाहर भी बहुत लोकप्रिय हो रहा है।

कौशिकी ने युवा भारतीय कलाकारों के लिए कहा, “ऐसे बिलबोर्ड और सम्मान आप सभी के लिए इंतजार कर रहे हैं। मैं भी आप में से एक हूं, और हम सब मिलकर सीमाओं से परे जाकर नई चीजों को तलाशने और उन्हें हकीकत बनाने की कोशिश करेंगे।"

