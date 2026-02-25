मनोरंजन

South Indian Film : एक्शन ड्रामा 'भोगी' के साथ लौट रहे शर्वानंद, जानें कब रिलीज होगी फिल्म

शर्वानंद की पैन-इंडिया फिल्म 'भोगी' 28 अगस्त 2026 को रिलीज
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Feb 25, 2026, 03:57 PM
एक्शन ड्रामा 'भोगी' के साथ लौट रहे शर्वानंद, जानें कब रिलीज होगी फिल्म

मुंबई: साउथ सिनेमा के मशहूर अभिनेता शर्वानंद जल्द ही एक्शन-ड्रामा फिल्म 'भोगी' लेकर आ रहे हैं। फिल्म के निर्माताओं ने बुधवार को इसका पहला लुक पोस्टर जारी किया और साथ ही रिलीज डेट भी बताई।

अभिनेता शर्वानंद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्ट किया। इसके साथ उन्होंने लिखा, "कुछ आग ऐसी होती है, जो जलाती नहीं, बल्कि सच सामने लाती है। फिल्म 'भोगी' एक जबरदस्त और जोशीला 'शरवा संपथ ब्लड फेस्ट' है। 'भोगी' 28 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।"

फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। यह फिल्म 1960 के दशक के उथल-पुथल भरे समय पर आधारित होगी। फिल्म को नॉर्थ तेलंगाना और महाराष्ट्र के बॉर्डर के एक गांव की पृष्ठभूमि पर बनाया गया है। फिल्म की खास बात है कि इसमें दो अभिनेत्रियां नजर आएंगी। जहां अनुपमा परमेश्वरन लीडिंग लेडी के रोल में होंगी, वहीं डिंपल हयाती भी एक महत्वपूर्ण किरदार निभाएंगी।

यह शर्वानंद के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि इस फिल्म में वे निर्देशक संपत नंदी के साथ काम कर रहे हैं। साथ ही, यह उनकी पहली पैन-इंडिया फिल्म है। यह एक बड़े बजट वाली फिल्म है, जिसमें शानदार तकनीकी टीम काम कर रही है।

प्रोडक्शन डिजाइन किरण कुमार मन्ने ने किया है, सिनेमैटोग्राफी सौंदर राजन एस ने की है, और म्यूजिक भीम्स सेसिरोलियो ने कंपोज किया है।

यह शर्वानंद की 38वीं फिल्म है, जिसमें वे एक दमदार अवतार में दिखेंगे। उन्होंने 2004 में फिल्म 'ऐधो तारीखू' से शुरुआत की और 'प्रस्थानम', 'रन राजा रन', 'मल्ली मल्ली इदी रानी रोजु' और 'शतमानम भवति' जैसी सफल फिल्मों के माध्यम से अपनी पहचान बनाई।

--आईएएनएस

 

 

Pan India FilmMovie ReleaseFilm First LookAction DramaCinema UpdateSouth CinemaIndian Film Industryentertainment news

Related posts

Loading...

More from author

Loading...