श्रेया सरन ने चाय-कॉफी के बागानों में बेटी संग बिताया दिन, फैंस को दी नेचर वॉक की सलाह

Nov 22, 2025, 04:41 PM
श्रेया सरन ने चाय-कॉफी के बागानों में बेटी संग बिताया दिन, फैंस को दी नेचर वॉक की सलाह

मुंबई, 22 नवंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड और साउथ की खूबसूरत अभिनेत्री श्रेया सरन इन दिनों प्रकृति के बीच समय बिताती नजर आ रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने अनुभव को शानदार बताते हुए फैंस को नेचर के बीच समय बिताने की सलाह दी।

श्रेया सरन अपने इंस्टाग्राम पर जिंदगी और काम से जुड़े पोस्ट कर फैंस को रूबरू कराती रहती हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कुछ बेहद प्यारी तस्वीरें शेयर की, जिनमें वह बेटी के साथ हरे-भरे चाय और कॉफी के बागानों में मस्ती करती दिख रही हैं।

तस्वीरों में श्रेया सरन बेटी को गोद में लिए मुस्कुराती हुईं तो कभी उसके साथ प्रकृति के बीच टहलते हुए नजर आ रही हैं। हरी-हरी वादियों, ताजी हवा और परिवार के साथ बिताए समय को एक्ट्रेस ने बेहद कीमती बताया।

शहर की भागदौड़ से दूर प्रकृति के बीच बिताए गए समय को उन्होंने सुकून देने वाला बताया। उन्होंने फैंस को भी सलाह दी कि एक बार जरूर ऐसी जगह जाकर नेचर वॉक करें और अपनों के साथ यादों को बनाएं। पोस्ट के साथ श्रेया सरन ने कैप्शन में लिखा, “यह वह जगह है, जहां समय की रफ्तार भी कम हो जाती है। चाय और कॉफी के बागानों में घूमें। नेचर वॉक करें और यादों को सहेजें।

एक्ट्रेस ने साल 2018 में रूसी बिजनेसमैन आंद्रेई कोशेव से शादी की थी। इसके बाद साल 2021 में वह मां बनी थीं। इसके बाद से वह अक्सर अपनी बेटी की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। उन्होंने बेटी का नाम राधा सरन कोशेव रखा है।

श्रेया सरन की गिनती फिल्म इंडस्ट्री की सफल अभिनेत्रियों में की जाती है। अभिनेत्री ने बॉलीवुड के साथ ही साउथ फिल्मों में भी एक से बढ़कर एक सफल फिल्में दी हैं। वह अजय देवगन स्टारर 'दृश्यम' और 'दृश्यम 2' के अलावा मनम, 'गोपाला गोपाला', 'नक्षत्रम', 'सब कुशल मंगल' जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं।

