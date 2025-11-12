मनोरंजन

श्रिया पिलगांवकर ने पूरी की 'हैवान' की शूटिंग, प्रियदर्शन के साथ शेयर की तस्वीर

Nov 12, 2025, 03:06 AM

मुंबई, 11 नवंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री श्रिया पिलगांवकर ने फिल्म हैवान की शूटिंग पूरी कर ली है। इस बात की जानकारी उन्होंने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए दी।

फिल्म की शूटिंग इसी साल अगस्त में शुरू हुई थी, जिसकी जानकारी अभिनेता अक्षय कुमार ने खुद एक पोस्ट के जरिए दी थी।

अभिनेत्री ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया, जिसमें वे क्लैप बोर्ड लिए निर्देशक प्रियदर्शन के साथ खड़ी हैं। उन्होंने पोस्ट कर फिल्म के निर्देशक और पूरी को टीम को धन्यवाद देते हुए लिखा, "फिल्म 'टशन' की शूटिंग मेरे लिए पूरी हो गई है। प्रियदर्शन सर के नेतृत्व में इस शानदार टीम के साथ काम करना मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। फिल्म की पूरी टीम को खास धन्यवाद। शानदार टीम के साथ काम करना बहुत मजेदार अनुभव रहा है।"

प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित फिल्म का निर्माण केवीएन प्रोडक्शंस और द स्पियन फिल्म्स साथ मिलकर कर रहे हैं। वहीं, वेंकेट.के. नारायण और शैलजा देसाई इसे मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं।

बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग के कुछ भाग ऊंटी में शूट किए गए थे। फिल्म में सैफ अली खान और अक्षय कुमार साथ में नजर आएंगे। दोनों लगभग 18 सालों के बाद स्क्रीन पर साथ नजर आएंगे, जिसे देखने के लिए प्रशंसक और भी ज्यादा उत्साहित हैं।

दोनों को पिछली बार साल 2008 की फिल्म 'टशन' में एक साथ देखा गया था। फिल्म भले ही यश राज फिल्म्स बैनर तले रिलीज की गई थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस में ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई थी। विजय कृष्ण आचार्य के निर्देशन में बनी फिल्म में सैफ और अक्षय के अलावा करीना कपूर खान और अनिल कपूर मुख्य भूमिका में थे।

अभिनेत्री श्रिया पिलगांवकर पिछली बार पर्दे पर सीरीज 'मंडाला मर्डर्स' में नजर आई थी। गोपी पुथरन द्वारा निर्देशित क्राइम थ्रिलर सीरीज 'मंडाला मर्डर्स' को यशराज फिल्म्स एंटरटेनमेंट के बैनर तले रिलीज किया गया था।

--आईएएनएस

एनएस/डीएससी

