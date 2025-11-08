मनोरंजन

श्रेया घोषाल कुछ खास करने वाली हैं, तैयारी का वीडियो किया शेयर

Nov 08, 2025
श्रेया घोषाल कुछ खास करने वाली हैं, तैयारी का वीडियो किया शेयर

मुंबई, 8 नवंबर (आईएएनएस)। मशहूर प्लेबैक सिंगर श्रेया घोषाल सोशल मीडिया पर अक्सर जिंदगी से जुड़ी झलकियां शेयर करती रहती हैं। शनिवार को उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके खास जानकारी दी।

श्रेया ने इंस्टाग्राम पर एक प्रैक्टिस वीडियो शेयर किया, जिसमें वह रियाज कर रही हैं। उन्होंने लिखा, "मेरे प्रशंसक पहले से ही जानते हैं कि हम बहुत जल्द कुछ बड़ा लेकर आ रहे हैं। मैं इसे आप सबके साथ शेयर करने के लिए बेताब हूं, लेकिन फिलहाल, अभी हमारी तैयारियों की छोटी-मोटी झलकियां ही आपको दिखा सकती हूं।"

श्रेया की पोस्ट देख फैंस उत्साहित हो गए और अब वे उस दिन का इंतजार कर रहे हैं।

गायिका ने मनोरंजन जगत में कई हिट गाने दिए हैं, लेकिन यहां तक पहुंचना आसान नहीं था। उन्होंने अपनी लगन और मेहनत से इतना बड़ा मुकाम हासिल किया।

श्रेया ने करियर में 20 से ज्यादा भाषाओं में 3,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। शायद कम लोग ही जानते होंगे, लेकिन अमेरिका में 26 जून को 'श्रेया घोषाल दिवस' ​​मनाया जाता है।

गायिका ने संगीत सफर की शुरुआत साल 1996 में 12 साल की उम्र में की थी। उन्होंने ‘सारेगामा’ के चिल्ड्रन स्पेशल में कंटेस्टेंट के रूप में पहला कदम रखा था। उन्होंने अपनी गायिकी से ट्रॉफी जीती थी।

उन्हें साल 2003 में फिल्म 'देवदास' के गाने 'बैरी पिया' में सर्वश्रेष्ठ महिला प्लेबैक सिंगर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला और तब से वह भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे लोकप्रिय और सफल गायिकाओं में से एक बन गई हैं। उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं, जिनमें पांच राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और छह फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल हैं।

श्रेया के निजी जीवन की बात करें तो उनके पति शिलादित्य मुखोपाध्याय इंजीनियर हैं। शादी के बाद पति के साथ श्रेया मुंबई के सांताक्रुज स्थित शानदार अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई हैं, जबकि उनके माता-पिता उनके भाई सौम्यदीप के साथ रहते हैं।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम

